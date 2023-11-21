Застрявших на вокзале в Ростове детей из ДНР отправили в лагерь в специальном вагоне

Детей из Макеевки, застрявших на вокзале в Ростове, отправили в лагерь в Екатеринбурге в специальном вагоне, сообщили в СКЖД.