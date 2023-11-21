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Макеевка

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Ноябрь 2023
Передавал данные разведке Украины: в Ростове-на-Дону будут судить мужчину за шпионаж
В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался гражданин Украины Александр Король, которому вменяют шпионаж, сообщает ТАСС.
21 ноября 2023, 06:41
Июль 2023
Застрявших на вокзале в Ростове детей из ДНР отправили в лагерь в специальном вагоне
Детей из Макеевки, застрявших на вокзале в Ростове, отправили в лагерь в Екатеринбурге в специальном вагоне, сообщили в СКЖД.
16 июля 2023, 09:39
Мать одного из забытых на вокзале детей в Ростове-на-Дону рассказала об истерике
15 июля 2023, 06:57
Стало известно, как забыли 14 детей из Макеевки на вокзале в Ростове-на-Дону 15 июля
15 июля 2023, 06:42
Группу детей из Макеевки забыли на вокзале в Ростове-на-Дону в ночь на 15 июля
В Ростове-на-Дону на вокзале забыли 14 детей, которые направлялись в лагерь под Екатеринбургом, сообщают СМИ.
15 июля 2023, 06:16
Февраль 2023
В Ростов из Макеевки этапируют школьницу, подозреваемую в работе на СБУ
В Ростовскую область перевезут подростка, подозреваемую в сборе информации для СБУ, об этом сообщил портал РИА «Новости».
21 февраля 2023, 13:57

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