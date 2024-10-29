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Малиновского

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2024
В Ростове-на-Дону улицу Малиновского сковала пробка в 4 километра
29 октября, 09:56
В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского
21 октября, 18:01
Заведение «Вкусно и Точка» загорелось в Ростове на Доватора
Во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове произошел пожар, сообщает региональное ГУ МЧС.
7 октября, 06:55
Машины отбросило в разные стороны: ребенок пострадал в ДТП в Ростове на Малиновского
Ребенок получил травмы после ДТП с участием двух легковушек на Западном в Ростове, сообщает региональная Госавтоинспекция.
7 октября, 05:47
Появились новые кадры горящей после взрыва фуры у ГПЗ-10 в Ростове
6 сентября, 09:10
Коммунальный фонтан топит улицу Малиновского в Ростове-на-Дону
23 мая, 05:46
В Ростове на Текучева и Малиновского ограничат движение автомобилей
С 23 апреля в Ростове-на-Дону введены временные ограничения на автомобильное движение по 2-му переулку и улице Текучёва, сообщает департамент транспорта и автодорог города.
23 апреля, 12:23
В Минтрансе назвали альтернативные объезды платной части Западной хорды Ростова
В Ростове рассказали, по каким дорогам можно будет объехать платную часть Западной хорды, об этом сообщили в донском Минтрансе.
17 февраля, 07:47
В Ростове на ремонт Таганрогской и Малиновского потратят 230 млн рублей
В Ростове выделили более 230 миллионов рублей на ремонт дорог на улицах Малиновского и Таганрогской, информация об этом появилась на портале закупок.
15 февраля, 12:52
Тысячи ростовчан будут оставаться без света в начале февраля
27 января, 05:29
Власти Ростова назвали причину массового отключения светофоров на улице Малиновского
23 января, 13:04
В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
16 января, 17:51
2023
Высадку тюльпанов начали в Ростове под ледяным дождем
12 декабря 2023, 17:06
Стало известно, какие крупнейшие дороги Ростова отремонтируют в 2024 году
7 декабря 2023, 11:23
«Стекла дребезжали и было страшно»: ростовчане заявили о звуках взрывов в городе
4 декабря 2023, 12:59
В Ростове назвали улицы, где чаще всего появляются пробки
31 октября 2023, 13:33
Топ-5 самых дорогих домов, которые продают в Ростове
23 октября 2023, 07:58
Дорогу на Малиновского в Ростове отремонтируют после жалоб
19 октября 2023, 16:29
Военный грузовик протаранил автомобиль на Малиновского в Ростове-на-Дону
10 октября 2023, 18:29
Водители снова заявили об отсутствии бензина на АЗС в Ростове-на-Дону
21 сентября 2023, 04:57

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