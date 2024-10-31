Маневренный фонд

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Две квартиры за год: как переселяют граждан из аварийного жилья в Ростове
31 октября, 12:44
Прокуратура указала главе Ростовской области на проблемы из-за аварийных домов
29 марта, 08:55
«Отказались от переселения»: Логвиненко рассказал, почему люди жили в аварийном доме
27 января, 19:18
2023
Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону
7 сентября 2023, 06:14
Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября
7 сентября 2023, 06:01
Жильцов домов в районе падения беспилотника могут переселить в Ростове-на-Дону
7 сентября 2023, 05:43

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