rostovgazeta.ru
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Марина Колодкина

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Декабрь 2022
Глава РЭО рассказал о строительстве 3 новых объектов по обращению с ТКО в Башкирии
6 декабря 2022, 13:31
В РЭО назвали 6 регионов, лидирующих по сбору платы за вывоз ТКО
5 декабря 2022, 17:03
Ноябрь 2022
РЭО: Около 40% торгов на Бирже ВМР составили отходы электроники
27 ноября 2022, 19:09
Андрей Воробьев: В Подмосковье реализуются проекты импортозамещения
21 ноября 2022, 19:01
Слепая ростовчанка Нина Шатрова воспитывает 5 дочерей и 10 внуков
15 ноября 2022, 16:28
С Джоковича снимут запрет на посещение Австралии
15 ноября 2022, 15:10
В Ростовской области десяток сайтов незаконно продавали транквилизаторы
11 ноября 2022, 13:25
Компания "ИНВИТРО" объявила о скидках, приуроченных к “черной пятнице”
10 ноября 2022, 06:25
В декабре в России пройдет Конгресс молодых ученых
9 ноября 2022, 08:23
Вратарь сборной Франции Меньян считает, что сможет попасть в заявку на ЧМ-2022
8 ноября 2022, 16:09
Дзюбу могли вынудить уйти из "Адана Демирспор"
7 ноября 2022, 16:34
В Альфа-Банке предложили отраслевое решение для розничной торговли
7 ноября 2022, 13:00
«Донецкгормаш»: от паровых машин Боссе до гигантов горнодобывающей промышленности
7 ноября 2022, 00:00
Карибский кризис: как удалось избежать ядерной катастрофы 60 лет назад?
4 ноября 2022, 17:40
МОК не стал платить IBA дотации за Олимпиаду в Токио
3 ноября 2022, 16:07
Объем нового бизнеса Газпромбанк Автолизинга за 9 месяцев увеличился в 2,3 раза
3 ноября 2022, 08:32
Валерий Лимаренко: города и сёла региона должны быть комфортными для проживания
3 ноября 2022, 00:00
Аналитики «Ромир» определили, в каких магазинах покупать продукты выгоднее всего
2 ноября 2022, 19:25
Карелия планирует стать первым регионом где будут учить врачей для работы в зоне СВО
2 ноября 2022, 18:04
Боец UFC Сергей Хандожко объявил о завершении карьеры
2 ноября 2022, 15:01

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