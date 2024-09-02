Мария Дапирка

Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область

Ростовчанка, отбывавшая пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, перевелась в азовскую женскую тюрьму на родине, сообщает «Газета.Ru».