Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове

В Ростове водитель легковушки врезалась в продуктовый ларек. ДТП случилось на Северном в Ростове в ночь на 16 ноября. Кадры с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях.