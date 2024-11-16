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Маршрутка

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2024
Заехал за продуктами: водитель легковушки протаранил ларек на Северном в Ростове
В Ростове водитель легковушки врезалась в продуктовый ларек. ДТП случилось на Северном в Ростове в ночь на 16 ноября. Кадры с места происшествия очевидцы разместили в соцсетях.
16 ноября, 06:49
Двое погибли и трое ранены в страшной аварии с маршруткой из Сальска
Два человека погибли в аварии с участием маршрутки, которая ехала из Сальска, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.
2 мая, 18:41
Два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге
В Таганроге у маршрутки на ходу отвалились сразу два колеса, сообщили водители в соцсетях.
28 февраля, 08:11
2023
Стало известно, как подорожает проезд в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 25 ноября, сообщили в городской администрации.
22 ноября 2023, 08:37
В Азове водитель маршрутки гнал в Ростов на скорости 142 километра в час
2 сентября 2023, 09:27
Водитель маршрутки подрался с пассажиром у здания полиции в Ростове днем 10 апреля
В Ростове-на-Дону между водителем маршрутки и пассажиром произошла драка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
11 апреля 2023, 04:49
2022
Схему движения автобусов № 71 хотят изменить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону рассмотрят вопрос изменения схемы движения автобусов на маршруте № 71, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».
7 ноября 2022, 06:35
Ростовчане заявили о маршрутке, которая рассыпается во время движения
В Ростове-на-Дону во время поездки разваливается автобус, который курсирует по маршруту № 212, рассказали пассажиры.
4 ноября 2022, 08:38
Ростовчане заявили о сумасшедшей поездке в маршрутке с риском для жизни
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на водителя маршрутки, который нарушал правила дорожного движения, сообщается в сервисе «Благоустройство города».
22 октября 2022, 10:17

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