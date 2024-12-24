Для покупки не новой Lada Vesta в Ростове придется потратить 17 зарплат

В Ростовской области автомобили марок Lada Vesta и Hyundai Solaris стали доступнее для жителей региона за последние полгода. Это выяснили аналитики Авто.ру и hh.ru.