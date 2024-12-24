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Машина

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Декабрь
Для покупки не новой Lada Vesta в Ростове придется потратить 17 зарплат
В Ростовской области автомобили марок Lada Vesta и Hyundai Solaris стали доступнее для жителей региона за последние полгода. Это выяснили аналитики Авто.ру и hh.ru.
24 декабря, 17:47
Ноябрь
Огромное дерево упало на отель в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону ветер повалил дерево на козырек четырехзвездочной гостиницы и автомобиль. Рухнувшее растение перекрыло дорогу на улице Суворова/проспекте Соколова, сообщают очевидцы.
2 ноября, 08:51
Октябрь
Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове
В Ростове произошла авария, в которой разбились обе машины. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
9 октября, 08:25
Глава Таганрога Камбулова сделала заявление после сообщений о взрыве авто
7 октября, 15:27
Сентябрь
Водитель сбил школьницу в Ростовской области
Медики доставили 9-летнюю девочку с травмами в больницу после того, как ее сбила машина в Ростовской области, сообщает региональное УГИБДД.
25 сентября, 18:09
Август
Общественник призвал лишать прав за отсутствие флага на госзнаке в Ростове
11 августа, 11:10
Июль
В ГИБДД сообщили подробности массового ДТП с участием LADA Priora в Ростове
24 июля, 18:21
В Ростовской области иномарка на смерть сбила двух пешеходов
В Ростовской области автомобиль сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу на красный сигнал светофора, сообщает региональный УГИБДД.
2 июля, 07:13
Июнь
Таможенники отправили на нужды СВО конфискованный в Таганроге автомобиль
В Таганроге сотрудники Южного таможенного управления изъяли легковой автомобиль и передали на нужды СВО, сообщает ЮТУ.
28 июня, 11:31
В Таганроге на видео попал момент ДТП, в котором водитель на скорости сбил ребенка
В Таганроге автомобиль на полной скорости сбил девочку, которая переходила дорогу, следует из сообщения регионального УГИБДД.
24 июня, 09:17
Для Ростова закупят почти полсотни машин скорой помощи
23 июня, 20:03
Машина взорвалась в Ростовской области
В Ростовской области произошел взрыв автомобиля, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
14 июня, 10:01
В Таганрогском заливе атаковали баржу, а на Ростов обрушился мощный ливень
10 июня, 17:03
В Ростовской области в ДТП пострадал 6-месячный малыш
5 июня, 04:38
Май
Неизвестные слили странную жидкость из грузовика в рощу на Западном в Ростове
30 мая, 13:56
«Перебивают, заговаривают зубы»: как продают машины в автосалоне Ростова
29 мая, 15:01
В Ростове закупят почти полсотни машин скорой помощи
БСМП Ростова-на-Дону объявила конкурс на приобретение 46 автомобилей скорой помощи, сообщается на сайте госзакупок.
11 мая, 07:37
В Ростовской области пожилой водитель на машине улетел в Дон
Утром 8 мая в Аксайском районе водитель не справился с управлением и вылетел через пролет в Дон. Водолазам пришлось помогать пенсионеру, сообщает Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море РФ по Ростовской области.
10 мая, 05:14
Апрель
«Машина за миллион»: как покупать автомобиль в Ростове и не нарваться на мошенников
23 апреля, 15:08
Январь
Житель Таганрога угнал «Газель» и умер на глазах владельца
В Таганроге мужчина угнал автомобиль, но скончался во время погони, сообщили в региональном УГИБДД.
18 января, 09:47

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