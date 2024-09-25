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Маска

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Появилось видео задержания начальника следственного отдела в Таганроге
25 сентября, 12:56
На Ростовскую область надвигается пыльная буря
1 сентября, 14:13
Врач рассказал о вспышке ОРВИ в Ростовской области
16 марта, 06:46
За неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан
13 февраля, 16:26
Врач рассказал о появлении коклюша в Ростовской области
17 января, 08:51
2023
«Не только COVID-19 опасен»: врач из Ростова призвал людей вернуться к маскам
16 декабря 2023, 09:14
В Москву отправят подростка, устроившего резню в школе в Ростовской области
14 декабря 2023, 08:28
Как отличить простуду от коронавируса
13 ноября 2023, 15:56
Врач рассказал о слухах по поводу новой эпидемии в Ростовской области
25 сентября 2023, 17:43
Власти рассказали подробности устроенной подростком резни у школы под Таганрогом
В Ростовской области подросток, напавший на людей у школы, оказался учеником 9А класса, сообщает Минобразования региона.
11 сентября 2023, 09:00
В Сеть попало видео с вахтершей после резни в школе Таганрогом
В Интернете появилось видео с вахтершей школы, возле которой подросток устроил резню, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
11 сентября 2023, 08:59
В Ростовской области назвали подробности о напавшем на людей у школы подростке
В Ростовской области подросток, который с ножом напал на людей у школы, ни с кем не конфликтовал, сообщает Telegram-канал Baza.
11 сентября 2023, 07:36
Появились снимки напавшего на людей у школы подростка в Ростовской области
В Интернете появились снимки подростка, который с ножом напал на людей возле школы в Ростовской области, фото разместил Telegram-канал Baza.
11 сентября 2023, 07:25
Подросток назвал причину резни у школы в Ростовской области 11 сентября
В Ростовской области напавший на людей возле школы подросток, раскрыл свои мотивы, пишет Telegram-канал Baza.
11 сентября 2023, 07:13
Дедушка привел внучку в школу и получил пять ножевых ранений в Ростовской области
11 сентября 2023, 06:51
Приступ эпилепсии случился у подростка, напавшего на людей у школы под Таганрогом
11 сентября 2023, 06:41
Стало известно, как вооруженный подросток напал на людей возле школы на Дону
11 сентября 2023, 05:53
Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
1 сентября 2023, 14:15

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