rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Материальная помощь

Выбрать дату
2024
ФК «Ростов» перечислит все деньги от матча с «Оренбургом» в Курскую область
18 августа, 14:54
2023
В Ростовской области поступило около 750 заявлений на выплаты после урагана
Жители Ростовской области, пострадавшие из-за урагана, написали около 750 заявлений, чтобы получить помощь, сообщил замгубернатора Сергей Бодряков.
5 декабря 2023, 07:12
Какие стипендии платят в вузах Ростова и можно ли на них прожить
9 октября 2023, 12:27
«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника
В Ростове-на-Дону упавший в центре города беспилотник сильно напугал местных жителей, сообщили они в соцсетях.
7 сентября 2023, 09:04
Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября
7 сентября 2023, 06:01
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат до 400 тыс рублей
В Ростовской области для пострадавших при взрыве в Таганроге положена материальная помощь в размере до 400 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.
1 августа 2023, 10:11
Более 100 жителей в Таганроге ждут выплат после взрыва от украинской ракеты
31 июля 2023, 08:51
Появились фото с места разбора завалов в Таганроге после взрыва 28 июля
Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев разместил фотографии с места взрыва, который произошел в пятницу, 28 июля, говорится в его Telegram-канале.
30 июля 2023, 14:28
Стали известны подробности разбора завалов после взрыва в Таганроге 28 июля
30 июля 2023, 12:53
В Таганроге 18 человек обратились за выплатами после теракта днем 28 июля
30 июля 2023, 09:16
Дома остаются без газа и света после взрыва в Таганроге днем 28 июля
29 июля 2023, 07:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика