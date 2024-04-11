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Апрель
В Ростове суд отправил экс-замкомандира взвода ДПС под стражу за мошенничество
11 апреля, 14:03
Февраль
В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции
15 февраля, 15:02
YouTube без объяснения причин заблокировал один из донских телеканалов
6 февраля, 15:42
Как правильно рассчитать стоимость ремонта квартиры. Раскрываем секреты мастеров
6 февраля, 12:12
Январь
На Дону падают дроны, пока некоторые ростовчане пытаются уехать в Испанию
В Ростовской области загорелась школа и взорвался дрон в детском лагере, пока ростовчане ждут открытия визового центра Испании.
29 января, 15:24
Губернатор Голубев назвал причины пробок и ЧС на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области назвали причины многокилометровых пробок на М-4 «Дон», об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.
17 января, 08:35
Октябрь 2023
Стало известно, что построят на территории бывших аксайских рынков
26 октября 2023, 05:45
Август 2023
Юрист рассказал о новых правилах для школьной формы в Ростовской области
31 августа 2023, 08:02
Июль 2023
Ростовчане заявили о затянувшемся двухлетнем ремонте школы № 44
В Ростове-на-Дону затянулся ремонт школы №44, который должен был завершиться к апрелю 2023 года, сообщили местные жители.
14 июля 2023, 08:03

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