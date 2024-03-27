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Маткапитал

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Март
В Ростовской области завели дело против главы села за махинации с маткапиталом
27 марта, 11:02
Февраль
Житель Ростовской области 21 раз обналичил маткапитал
6 февраля, 05:46
Ноябрь 2023
Маткапитал увеличат в Ростовской области на 58 тысяч. Кому положена индексация?
Материнский капитал собираются индексировать в Ростовской области на 7,5% с 1 февраля следующего года, сообщили в правительстве региона.
30 ноября 2023, 11:28
В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья
23 ноября 2023, 21:03
Семьям Ростовской области выделят по 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе
23 ноября 2023, 14:10
Жителям в Ростовской области разрешили тратить деньги из маткапитала
В Ростовской области средства маткапитала можно будет частично получать в виде денежной выплаты, сообщили в Заксобрании региона.
23 ноября 2023, 13:46
В Ростове вырубают рощу, пока жители мечтают ездить на работу через кладбище
13 ноября 2023, 13:59
Июль 2023
Стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам
В Ростовской области назвали подробности уголовного дела, связанного с кражей детей у цыган, сообщили в региональном УСКР.
25 июля 2023, 09:11

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