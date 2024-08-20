В РФ вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако эксперты сомневаются, что в Ростовской области она действительно начнет работать в срок. На недавней пресс-конференции министр ЖКХ региона Майер Андрей Федорович заверял, что все межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы (МЭОК) будут готовы к концу года. Правда, до этого запуск комплексов планировался еще раньше ― к концу 2015-го, затем операторов для всех восьми МЭОК пообещали выбрать до конца 2017-го, а запустить заводы по мере их готовности уже с 2018-го.