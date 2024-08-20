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Майер Андрей Федорович

Майер Андрей Федорович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 12 июля 1978

Социальные сети

Резюме

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Биография

2010 - 2016

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

2016 - По настоящее время

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Медиапортрет

Медиапортрет

Глава Ростовской области подписал указ о назначении Андрея Федорович Майера министром ЖКХ региона.

Бюджетных средств Ростовской области не хватит, чтобы обновить водопроводную сеть, сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

В РФ вводится новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако эксперты сомневаются, что в Ростовской области она действительно начнет работать в срок. На недавней пресс-конференции министр ЖКХ региона Майер Андрей Федорович заверял, что все межмуниципальные экологические отходоперерабатывающие комплексы (МЭОК) будут готовы к концу года. Правда, до этого запуск комплексов планировался еще раньше ― к концу 2015-го, затем операторов для всех восьми МЭОК пообещали выбрать до конца 2017-го, а запустить заводы по мере их готовности уже с 2018-го.

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