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МЧС

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Ноябрь
Двое детей и мужчина сгорели во время пожара в частном доме в Ростовской области
В Ростовской области ночной пожар унес жизнь двух маленьких детей и 43-летнего мужчины. Жуткое ЧП случилось 3 ноября в селе Александровка Азовского района.
3 ноября, 06:51
Октябрь
Появились кадры с места крупного пожара на складе с лекарствами в Ростове
30 октября, 08:28
Стало известно, где прогремел взрыв и что горит на Западном в Ростове-на-Дону
В ГУ МЧС по Ростовской области рассказали, что загорелось на Западном в Ростове днем 19 октября.
19 октября, 11:22
Горит 300 квадратов: многоквартирный дом полыхает на Седова в Ростове-на-Дону
Старое двухэтажное жилье в Ростове полыхало на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
18 октября, 05:27
Пенсионер спалил 17 строений, воюя с роем ос в Ростовской области
В Ростовской области произошел крупный пожар по вине одного из местных жителей. Мужчина хотел избавиться от ос, а в итоге сжег несколько домов, сообщает МЧС.
11 октября, 07:20
Губернатор Голубев назвал последствия массированной атаки БПЛА на Ростовскую область
Крупный пожар произошел в Ростовской области в результате падения обломков сбитого беспилотника, о последствиях атаки БПЛА сообщает глава региона Василий Голубев.
9 октября, 05:27
Стеной огня охвачены поля вдоль дороги под Азовом
В Ростовской области произошел крупный пожар вдоль дороги под Азовом, сообщают очевидцы в соцсетях.
8 октября, 21:08
На охрану мостов в Ростовской области выделят почти 70 миллионов рублей
Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для охраны мостов, эстакад и путепроводов в нескольких районах региона, информация об этом размещена на сайте госзакупок.
8 октября, 19:14
Вместе с главой МЧС по Ростовской области Путин уволил еще семь генералов
Помимо Сергея Филиппова, руководящих должностей в различных ведомств лишились еще семь человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники.
7 октября, 12:16
Заведение «Вкусно и Точка» загорелось в Ростове на Доватора
Во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове произошел пожар, сообщает региональное ГУ МЧС.
7 октября, 06:55
Дым окутал целый район: склад всю ночь полыхал в Ростове на Западном
5 октября, 10:31
Сентябрь
«Видно даже из Батайска»: огромная территория загорелась на левом берегу Ростова
30 сентября, 18:29
Лесной пожар после падения БПЛА в Ростовской области добрался до жилых домов
Пламя перебросилось на жилые дома при пожаре в Милютинском районе Ростовской области, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.
29 сентября, 15:35
Донские спасатели устроили мощный взрыв в Волгоградской области
29 сентября, 09:24
После атаки БПЛА в Ростовской области горят 20 гектаров леса
29 сентября, 08:07
Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью
В Ростовской области при падении обломков четырех сбитых беспилотников начался пожар, сообщает глава региона в своем telegram-канале.
28 сентября, 23:08
Жители Дона ждут морозы и пыльную бурю, пока огонь уничтожает здания в Ростове
28 сентября, 15:17
Пожар вспыхнул после атаки беспилотников в районе Новошахтинска
26 сентября, 21:57
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области
В ближайшие сутки, 26 сентября, в Ростовской области ожидаются заморозки, из-за которых в регионе объявили штормовое предупреждение.
25 сентября, 09:44
Появились кадры пожара в Таганроге после падения беспилотника
24 сентября, 11:00

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