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МЧС России по Ростовской области

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Ноябрь
Стала известна причина пожара, в котором массово погибли рабочие в Ростовской области
Праздник обернулся трагедией в одном из хуторов Ростовской области, подробностями поделились в ГУ МЧС.
12 ноября, 12:21
Октябрь
Телевизор оставил без жилья семью в Ростовской области
26 октября, 12:52
Мужчина выпрыгнул из окна горящей на четвёртом этаже квартиры в Ростове
20 октября, 10:17
Август
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о ливнях с ветром
Ливни и шквалистый ветер надвигаются на Ростовскую область, предупредили в управлении МЧС по региону.
22 августа, 15:01
Двое мужчин заживо сгорели под обломками здания в Ростовской области
17 августа, 14:08
Труп мужчины достали из реки Кизитеринка в Ростове-на-Дону
Спасатели обнаружили труп мужчины в водоёме в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
16 августа, 09:02
Июль
Появилось видео пожара на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону
Мусорный полигон полыхает в Ростове на площади 2000 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.
27 июля, 15:13
Двое детей получили серьезные ожоги во время пожара в Ростовской области
17 июля, 08:27
Заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью
В Шахтах утонул 45-летний мужчина, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.
6 июля, 15:26
Стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области
5 июля, 09:52
Все сгорело дотла: появились кадры последствий масштабного пожара под Ростовом
5 июля, 09:25
Июнь
Ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области
29 июня, 17:56
Резервуар с топливом больше суток полыхает в Азове после атаки беспилотника
19 июня, 05:07
Появились видео нового лесного пожара в Ростовской области
1 июня, 16:48
Май
Тело пропавшего рыбака нашли в реке в Ростовской области
В Ростовской области мужчина утонул во время рыбалки, сообщили в управлении МЧС по региону.
30 мая, 15:04
Три десятка бань сгорели в Ростовской области
С начала года пожарные ликвидировали огонь в 30 банях в регионе, сообщила пресс-служба управления МЧС по Ростовской области.
23 мая, 14:03
Град и ветер свыше 80 километров в час обрушатся на Ростовскую область
Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено в Ростовской области, сообщили в управлении МЧС.
23 мая, 12:48
Электрочайник оставил жителя Ростовской области без квартиры
Неисправный электрический чайник стал причиной пожара в Шахтах, рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.
12 мая, 09:12
Заморозки до -3 градусов накроют Ростовскую область на Радоницу
Похолодание прогнозируется в регионе на следующей неделе, предупредили в управлении МЧС по Ростовской области.
12 мая, 05:38
Жарить мясо и разводить костры запретили в Ростовской области
11 мая, 12:04

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