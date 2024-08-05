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Август
Гимнаст, которого готовили в Ростове-на-Дону, выиграл серебро на Олимпиаде в Париже
5 августа, 18:38
Октябрь 2023
Пенсионер, который остановил резню в школе в Ростовской области, получил награду
23 октября 2023, 12:16
Скончался Николай Пивоваров, руководивший Ростовской областью в 80-е годы
Ушел из жизни Николай Пивоваров, который руководил Ростовской областью в 1980-е годы, сообщил губернатор Василий Голубев.
2 октября 2023, 11:41
Август 2023
В Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров
В Ростовской области уволен по собственному желанию Виктор Гончаров, занимавший пост первого заместителя губернатора, сообщили в правительстве региона.
21 августа 2023, 11:27

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