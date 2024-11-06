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Медики

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Ноябрь
Водитель легковушки сбил школьницу и скрылся с места ДТП в Ростове
В Ростове-на-Дону 13-летняя девочка пострадала в аварии. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
6 ноября, 18:46
Октябрь
Мальчик на велосипеде попал под колеса грузовика в Ростовской области
В Ростовской области водитель малотоннажного грузового УАЗ сбил 7-летнего мальчика на велосипеде, сообщает региональная Госавтоинспекция.
27 октября, 07:17
Горит 300 квадратов: многоквартирный дом полыхает на Седова в Ростове-на-Дону
Старое двухэтажное жилье в Ростове полыхало на площади 300 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
18 октября, 05:27
Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске
В Новочеркасске 17-летний парень попал под колеса легковушки, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
17 октября, 06:28
Зарплата врачей в Ростовской области превысила 100 тысяч рублей
7 октября, 08:29
Сентябрь
Спасатели достали водителя из сбитого поездом грузовика в Ростовской области
Чтобы достать водителя из сбитого поездом грузовика в Ростовской области, понадобилась помощь спасателей, сообщает департамент по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе.
27 сентября, 10:05
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области
По факту смертельной аварии с автобусом в Ростовской области прокуратура организовала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.
21 сентября, 19:02
Сгорел дотла: два человека погибли в страшной аварии с автобусом в Ростовской области
Рейсовый автобус загорелся после ДТП с легковушкой в Ростовской области, есть погибшие и пострадавшие, сообщает telegram-канал 112.
21 сентября, 18:09
Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты
Житель Таганрога погиб при пожаре, который сам же устроил, оставив непотушенную сигарету, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
19 сентября, 10:37
Уголовное дело возбудили из-за гибели инвалидов при пожаре в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек во время пожара в Азовском районе, сообщает региональный Следком.
17 сентября, 10:46
Губернатор Голубев сообщил о двух погибших на пожаре в Ростовской области
Во время пожара в Ростовской области погибли два человека, сообщает глава региона в своем telegram-канале 16 сентября.
16 сентября, 11:45
Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала о противоречиях в деле
13 сентября, 09:28
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области шесть машин разбились в жестком ДТП
Шесть автомобилей превратились в груду металлолома после ДТП на севере Ростовской области, сообщает ДПЧС региона.
12 сентября, 08:32
Август
На Дону 60 медиков пожаловались на беспредел в больнице и срыв поставки лекарств
15 августа, 08:44
Голубев объяснил, почему ростовчане не могут записаться к врачу онлайн
5 августа, 17:00
Июль
Голубев сделал заявление о крушении поезда у границы с Ростовской областью
Из Ростовской области направили медиков для оказания помощи пострадавшим в аварии с поездом, сообщил губернатор Василий Голубев.
29 июля, 14:02
Май
Бастрыкин отреагировал на эксгумацию погибшего от рака ребенка в Ростовской области
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела о смерти ребенка в Ростовской области, сообщает Следком Ростовской области.
8 мая, 05:33
Апрель
Стали известны подробности о раненых после взрыва беспилотника в Ростовской области
10 апреля, 05:53
Дополнительные бригады медиков направили в Морозовск после взрыва дрона
В Морозовск направили дополнительные бригады медиков после взрыва возле аэродрома, рассказал губернатор Василий Голубев.
5 апреля, 10:48
Март
Ростовские врачи ищут сокровища в желудках, а дончане — сообщения об атаках БПЛА
28 марта, 15:40

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