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2024
Два человека пострадали в ДТП с трамваем в Таганроге
Водитель микроавтобуса устроил аварию с пострадавшими, врезавшись в трамвай в Таганроге, сообщает региональное УГИБДД.
5 октября, 11:30
Больше сотни человек пропали в Ростовской области в сентябре
В Ростовской области без вести пропали 104 человека в сентябре, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
3 октября, 08:04
Подростки из Ростовской области приняли участие в игре «Зарница 2.0»
За победу в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» боролись более 800 тысяч человек, в том числе — команды из Ростовской области, сообщил депутат Госдумы — герой ЛНР Виктор Водолацкий.
17 сентября, 10:28
Из-за упавшего на ребенка дерева в Батайске возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после того, как на мальчика упало дерево в Батайске, сообщает региональный СУ СКР.
17 сентября, 09:35
Мужчина разбился насмерть, выпав с балкона многоэтажки в центре Ростова
16 сентября, 18:38
Один погиб, пятерых увезли на скорой после ДТП в Ростовской области
Водитель LADA в Ростовской области устроил аварию, в которой погиб человек, пятеро пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.
8 сентября, 05:22
В Ростовской области расследуют обстоятельства гибели четырех человек в пожаре
20 января, 15:00
2023
Взрыв прогремел в Ростовской области
22 ноября 2023, 13:10
Депутат Госдумы заявила, что военнослужащим на Дону не оказывали медпомощь
В Роостовской области военнослужащим одной из войсковых частей не оказывали медицинскую помощь, сообщила в Telegram депутат Госдумы Мария Прусакова.
26 сентября 2023, 08:44
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат до 400 тыс рублей
В Ростовской области для пострадавших при взрыве в Таганроге положена материальная помощь в размере до 400 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона.
1 августа 2023, 10:11
Стало известно о пострадавшем ребенке при взрыве в Таганроге днем 28 июля
30 июля 2023, 09:08
Ростовский юрист заявил, что экс-судью Золотареву могли отравить
Юристы не верят в версию, что экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева пыталась покончить с собой, пишут СМИ.
25 июля 2023, 10:28
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в реке Темерник во время проверки обнаружили холероподобную микрофлору, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
6 июля 2023, 15:11

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