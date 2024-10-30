rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Медучреждение

Выбрать дату
2024
Двух взрослых и двух детей увезли на скорой после ДТП на трассе в Ростовской области
Четыре человека, включая двух детей, пострадали в аварии на трассе «Новороссия» (Ростов-Симферополь), сообщает донская Госавтоинспекция.
30 октября, 09:39
Неизвестные скручивают металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково
Металлические крепления забора вокруг больницы в Гуково в последнее время кто-то скручивает. Вероятно, чтобы сдать на металлолом. В этом случае до проведения ремонтных работ на ограждении используются временные крепежи. Об этом RostovGazeta сообщили в городском медучреждении.
30 июля, 13:56
В центре детской хирургии Ростова появился робот, измеряющий давление и сахар в крови
28 марта, 16:33
Две машины насмерть сбили пешехода в Ростове-на-Дону
2 февраля, 05:12
Бастрыкину доложат об инвалиде в Ростове, который сходит с ума от боли
19 января, 05:12
2023
В БСМП Таганрога не могут избавиться от тараканов
В Таганроге в больнице скорой медицинской помощи провели проверку после жалоб пациентов на насекомых, сообщают СМИ.
20 октября 2023, 10:17
Общественники заявили, что здоровой ростовчанке насильно сделали укол в психбольнице
29 сентября 2023, 13:09
Очевидцы рассказали, что происходит в эпицентре взрыва в Таганроге
В Таганроге прогремел взрыв в центре города, что привело к разрушению кирпичных стен, сообщили очевидцы в соцсетях.
28 июля 2023, 14:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика