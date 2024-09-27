Замминистра транспорта Ростовской области Беликов перешел в администрацию Таганрога

Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов покинул свою должность и перешел на работу в администрацию Таганрога, где будет заниматься вопросами транспорта, пишет «Ерш».