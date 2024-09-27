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Мэрия

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2024
Администрацию Таганрога может впервые возглавить женщина
Замглавы администрации Таганрога Светлана Камбулова может возглавить мэрию. Список кандидатов, выбранных на заседании Гордумы, размещен на сайте администрации.
27 сентября, 18:51
2023
Школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда
12 декабря 2023, 04:57
Военкомат Новочеркасска вошел в топ-5 лучших в России
14 ноября 2023, 06:32
В Ростове-на-Дону назвали территории, где истребили крыс
В Ростове-на-Дону продолжается работа по обработке территорий от крыс, комаров и клещей, сообщили в городской администрации.
25 августа 2023, 09:06
Замминистра транспорта Ростовской области Беликов перешел в администрацию Таганрога
Замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов покинул свою должность и перешел на работу в администрацию Таганрога, где будет заниматься вопросами транспорта, пишет «Ерш».
7 августа 2023, 08:00

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