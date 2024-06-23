Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)

Митрополит Меркурий просил власти очистить Соборную площадь в Ростове-на-Дону не от бомжей, как об этом написали СМИ, а от криминальных элементов, заявил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что митрополит на совещании, посвященном вопросу развития муниципально-церковного взаимодействия, попросил власти города убрать бомжей с Соборной площади. Однако, пояснил Петровский, речь шла не о людях, приходящих на паперть за милосердием.