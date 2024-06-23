Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)

Вид деятельности: Религия
Дата/Место рождения: 21 января 1964, г. Порхов Псковской обл
Образование: Закончил Ленинградский педиатрический медицинский институт
Архиерей Русской православной церкви; митрополит Ростовский и Новочеркасский, глава Донской митрополии РПЦ, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации.
Занимал различные посты в РПЦ
Mитрополит Ростовский и Новочеркасский
Глава донской епархии считает, что Россия продолжает строить общество эгоистичных негодяев, неспособных к бескорыстным поступкам, сообщил во время встречи с журналистами митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. "Мне иногда кажется, что мы создаем общество сытых негодяев, когда люди безнравственные, не желающие ничего делать для других, живущие эгоистично, пытаются владеть благами общества, которые создают другие люди", — заявил иерарх.
Глава донской митрополии Меркурий (Иванов Игорь Владимирович) разберется со скандалом вокруг дьякона, раздевшегося догола в одном из ночных клубов города Ростова-на-Дону, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Митрополит Меркурий просил власти очистить Соборную площадь в Ростове-на-Дону не от бомжей, как об этом написали СМИ, а от криминальных элементов, заявил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что митрополит на совещании, посвященном вопросу развития муниципально-церковного взаимодействия, попросил власти города убрать бомжей с Соборной площади. Однако, пояснил Петровский, речь шла не о людях, приходящих на паперть за милосердием.
Глава донской митрополии считает незаконными решения о возврате здания музея, переданного мужскому монастырю в Старочеркасске, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Атаманский дворец, принадлежащий Старочеркасскому историко-архитектурному музею, еще в сентябре 2015 года по решению регионального минимущества передали РПЦ. С этим не согласилось руководство музея и подало иск в суд с требованиям признать передачу здания незаконной.
Глава донской епархии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий раскритиковал современные ток-шоу на российском телевидении и участие в них депутатов, назвав российскую Госдуму сборищем шоуменов, сообщил во время встречи с журналистами сам глава епархии.
Ростовская-на-Дону епархия проведёт в феврале церковный суд над штатным иереем Димитрием Кивилиди, по чьей вине в центре Ростова произошло массовое ДТП, сообщил пресс-секретарь епархии Игорь Петровский. Причина задержки связана с тем, что суд должен проводиться только в присутствии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.
Глава донской митрополии разберется со скандалом вокруг дьякона, раздевшегося догола в одном из ночных клубов города Ростова-на-Дону, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Глава донской митрополии считает незаконными решения о возврате здания музея, переданного мужскому монастырю в Старочеркасске, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Глава донской митрополии поддержал инициативу граждан отказать в оплате абортов из государственной казны, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Глава донской епархии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий раскритиковал современные ток-шоу на российском телевидении и участие в них депутатов, назвав российскую Госдуму сборищем шоуменов, сообщил во время встречи с журналистами сам глава епархии.
Глава донской епархии считает, что Россия продолжает строить общество эгоистичных негодяев, неспособных к бескорыстным поступкам, сообщил во время встречи с журналистами митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В РФ разводы достигают катастрофических цифр, в том числе и церковные, сообщил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на съезде по социальному служению Донской митрополии.
Благотворительная помощь от меценатов церкви перестала поступать, сообщил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на съезде по социальному служению Донской митрополии.