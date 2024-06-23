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Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)

Меркурий, Митрополит Ростовский и Новочеркасский (Иванов Игорь Владимирович)

Вид деятельности: Религия

Дата/Место рождения: 21 января 1964, г. Порхов Псковской обл

Образование: Закончил Ленинградский педиатрический медицинский институт

Социальные сети

Резюме

Архиерей Русской православной церкви; митрополит Ростовский и Новочеркасский, глава Донской митрополии РПЦ, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Биография

1988 - 2007

Занимал различные посты в РПЦ

2007 - По настоящее время

Mитрополит Ростовский и Новочеркасский

Медиапортрет

Медиапортрет

Глава донской епархии считает, что Россия продолжает строить общество эгоистичных негодяев, неспособных к бескорыстным поступкам, сообщил во время встречи с журналистами митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. "Мне иногда кажется, что мы создаем общество сытых негодяев, когда люди безнравственные, не желающие ничего делать для других, живущие эгоистично, пытаются владеть благами общества, которые создают другие люди", — заявил иерарх.

Глава донской митрополии Меркурий (Иванов Игорь Владимирович) разберется со скандалом вокруг дьякона, раздевшегося догола в одном из ночных клубов города Ростова-на-Дону, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Митрополит Меркурий просил власти очистить Соборную площадь в Ростове-на-Дону не от бомжей, как об этом написали СМИ, а от криминальных элементов, заявил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что митрополит на совещании, посвященном вопросу развития муниципально-церковного взаимодействия, попросил власти города убрать бомжей с Соборной площади. Однако, пояснил Петровский, речь шла не о людях, приходящих на паперть за милосердием.

Глава донской митрополии поддержал инициативу граждан отказать в оплате абортов из государственной казны, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Игорь Владимирович Иванов).

Глава донской митрополии считает незаконными решения о возврате здания музея, переданного мужскому монастырю в Старочеркасске, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Атаманский дворец, принадлежащий Старочеркасскому историко-архитектурному музею, еще в сентябре 2015 года по решению регионального минимущества передали РПЦ. С этим не согласилось руководство музея и подало иск в суд с требованиям признать передачу здания незаконной.

Глава донской епархии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий раскритиковал современные ток-шоу на российском телевидении и участие в них депутатов, назвав российскую Госдуму сборищем шоуменов, сообщил во время встречи с журналистами сам глава епархии.

Ростовская-на-Дону епархия проведёт в феврале церковный суд над штатным иереем Димитрием Кивилиди, по чьей вине в центре Ростова произошло массовое ДТП, сообщил пресс-секретарь епархии Игорь Петровский. Причина задержки связана с тем, что суд должен проводиться только в присутствии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Материалы СМИ

Церковь накажет дьякона, станцевавшего стриптиз в ночном клубе Ростова

Глава донской митрополии разберется со скандалом вокруг дьякона, раздевшегося догола в одном из ночных клубов города Ростова-на-Дону, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Ростовский митрополит считает незаконным решение суда по Атаманскому дворцу

Глава донской митрополии считает незаконными решения о возврате здания музея, переданного мужскому монастырю в Старочеркасске, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Ростовская епархия выступила за запрет абортов за госсчет

Глава донской митрополии поддержал инициативу граждан отказать в оплате абортов из государственной казны, сообщил во вторник митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Митрополит Ростовский назвал Госдуму сборищем шоуменов

Глава донской епархии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий раскритиковал современные ток-шоу на российском телевидении и участие в них депутатов, назвав российскую Госдуму сборищем шоуменов, сообщил во время встречи с журналистами сам глава епархии.

Россия строит общество эгоистичных негодяев – ростовский митрополит

Глава донской епархии считает, что Россия продолжает строить общество эгоистичных негодяев, неспособных к бескорыстным поступкам, сообщил во время встречи с журналистами митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Ростовский митрополит заявил о катастрофических цифрах церковных разводов

В РФ разводы достигают катастрофических цифр, в том числе и церковные, сообщил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на съезде по социальному служению Донской митрополии.

Меценаты перестали помогать церкви — митрополит Меркурий

Благотворительная помощь от меценатов церкви перестала поступать, сообщил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на съезде по социальному служению Донской митрополии.

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Июнь
Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, можно ли женщинам входить в храм с непокрытой головой и в брюках, эту тему он обсудил в программе «Сугубо личное» в эфире телеканал «Дон24».
23 июня, 11:32
Апрель
Ростовский митрополит Меркурий назвал главных врагов верующих
Пустые разговоры и уныние опасны для верующих, заявил в эфире «Дон ТР» ростовский митрополит Меркурий.
16 апреля, 16:47
Ростовский митрополит Меркурий назвал болтунов «заразными»
Люди, которые много говорят, извергают из себя «пустоту», заявил в интервью на «Дон ТР» ростовский митрополит Меркурий.
12 апреля, 16:47
Март
«Они это внушают нам»: митрополит рассказал о затаившихся в ростовчанах бесах
На людей могут влиять как «ангелы-хранители», так и «бесы», заявил в эфире «Дон-ТР» ростовский митрополит Меркурий.
31 марта, 07:35
Февраль
«Не как ослик на мельнице»: ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят
12 февраля, 04:35
Ростовский митрополит назвал психически нездоровыми людей, ведущих соцсети
Психически здоровому человеку нет смысла публиковать свои фотографии в социальных сетях, заявил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.
2 февраля, 17:21
Декабрь 2023
Пьянка и фейерверки: митрополит Меркурий назвал Новый год придуманным праздником
31 декабря 2023, 09:34
«Купюры под резиночку»: митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги
Богатые люди должны тратить накопленные средства на помощь нуждающимся, уверен ростовский митрополит Меркурий.
24 декабря 2023, 10:11
«Кирпичи в глазах»: донской митрополит Меркурий рассказал, как общается с молодежью
10 декабря 2023, 15:45
Ноябрь 2023
Щедрость по асфальту пошла: Меркурий заявил, кому нельзя жертвовать деньги в Ростове
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19 ноября 2023, 12:58
Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области
Ростовский митрополит посчитал, что проблема демографического кризиса в регионе не решится благодаря социальной поддержке, с соответствующим заявлением он выступил на Пленарном заседании XXVIII Димитриевских образовательных чтений.
15 ноября 2023, 16:42
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3 ноября 2023, 17:06
Октябрь 2023
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29 октября 2023, 11:07
«Нужна психиатрическая экспертиза»: ростовский митрополит назвал шпаной релокантов
Ростовский митрополит Меркурий призвал игнорировать политические заявления релокантов, речь о них зашла в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон24».
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18 октября 2023, 13:59
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9 октября 2023, 14:41
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