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Мертвая рыба

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2024
Ученые рассказали, почему в водоемах Ростовской области массово дохнет рыба
15 августа, 07:50
В Минприроды подтвердили гибель рыбы в пруду на Каменке Ростова-на-Дону
Специалисты Минприроды отреагировали на сообщение о гибели рыбы в одном из прудов Ростова-на-Дону, сообщает региональное ведомство.
26 июля, 13:58
В Ростове-на-Дону в пруду на Каменке произошел массовый мор рыбы
В Ростове-на-Дону в одном из местных прудов погибло большое количество рыбы, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный».
25 июля, 06:59
Сотни мертвых рыб прибило к берегу Таганрогского залива в Ростовской области
27 июня, 17:24
Жители Волгодонска задыхаются от вони дохлой рыбы в пруду
В Волгодонске массово погибла рыба. Жители микрорайона жалуются на сильную вонь около водоема, сообщает местный паблик.
20 июня, 10:42
2023
«Солнцепек, дохлая рыба и надоедливые моржи»: чем недовольны ростовчане на набережной
12 октября 2023, 13:57
Сотни мертвых рыб нашли на берегу загрязненного водоема в Ростовской области
На берегу загрязненного водоема в Батайске Ростовской области местные жители нашли сотни мертвых рыб, об этом они рассказали в соцсетях.
14 августа 2023, 06:58
Рыба массово погибла в реке в Ростовской области
В Ростовской области в реке Быстрая обнаружили большое количество мертвой рыбы, сообщили местные жители в соцсетях.
7 августа 2023, 07:19

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