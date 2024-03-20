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Март
Донские власти подняли вопрос усыпления бродячих животных
20 марта, 10:18
Ноябрь 2023
В Ростовской области могут ограничить импорт шерсти
21 ноября 2023, 06:45
Октябрь 2023
«Горы мусора»: водители в Ростове ездят по встречке из-за свалки на дороге
25 октября 2023, 05:19
Сентябрь 2023
Депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону
15 сентября 2023, 12:07
Июль 2023
«Кто компенсирует ущерб»: ростовчане высказались после падения беспилотника
31 июля 2023, 05:57
Губернатор Голубев рассказал, как в Ростовской области борются с наплывом автотрафика
В Ростовской области приняли ряд мер для нормализации ситуации на дорогах после теракта на Крымском мосту, сообщил губернатор Василий Голубев.
18 июля 2023, 06:25
Автобусы в Ростове-на-Дону массово выезжают на линию без кондиционеров
В Ростове-на-Дону во время проверок выявили несколько фактов отсутствия кондиционеров в автобусах, сообщили в городской администрации.
5 июля 2023, 08:45

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