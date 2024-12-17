Местные жители

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2024
Штормовой ветер повалил деревья на жилой многоэтажный дом в Ростове
В Ростове появились новые кадры последствий штормового ветра. На одном из них — упавшие деревья, обрушившиеся прямо на подъезд многоэтажного жилого дома.
17 декабря, 10:16
«Такая вонь, что страшно»: какие есть пляжи в Ростове и что там творится
19 июля, 10:20
Арсенал гранат, патронов и дымовых шашек нашли жители Аксая в подвале пятиэтажки
26 марта, 12:09
Сирены завоют по всей Ростовской области 6 марта
Жителей Ростовской области предупреждают о тревожных звуках сирен, которые они услышат в среду, 6 марта, сообщили в областном УМЧС.
6 марта, 06:48
В центре Ростова закрыли квартал рядом со старинным домом на Шаумяна
В Ростове ограничили движение пешеходов и парковку на улице Шаумяна из-за аварийного дома, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
6 февраля, 16:09
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за гололеда
29 января, 05:25
Стало известно, кто не сможет посмотреть телевизор в конце января на Дону
20 января, 06:00
В Новочеркасске подвалы домов затопило водой с фекалиями
В Ростовской области продолжают работы по откачке воды из домов жителей после аварии на канализационном коллекторе Новочеркасска, об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
13 января, 08:01
Многоквартирный дом с жильцами в Ростове заливает кипятком из-за ЧП
10 января, 12:15
Стала известна причина пожара в здании цирка в Ростове-на-Дону
7 января, 16:14
Жители поселка под Ростовом попросили защитить их от вооруженных мигрантов
6 января, 11:51
2023
В Ростовской области от обедневших дончан начали прятать ценники на яйца
30 декабря 2023, 21:33
В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион
В Ростовской области не соответствует действительности информация о проникновении в регион украинских диверсантов, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область».
20 декабря 2023, 09:14
Яйца начали поштучно продавать в Ростове-на-Дону после резкого подорожания
16 декабря 2023, 10:01
Стало известно, как в Ростове будут ограничивать рост платы за коммуналку
7 декабря 2023, 11:07
«Второй был громче»: ростовчане заявили о мощных звуках взрывов
В Ростове-на-Дону был слышен вой, после чего раздался громкий звук, похожий на взрыв, сообщили они в соцсетях.
4 декабря 2023, 12:38
В Ростовской области с 1 декабря запретили салюты и фейерверки
1 декабря 2023, 06:51
«Лучший в городе бутик — это рынок „Темерник“: что говорят о пожаре ростовчане
1 декабря 2023, 04:39
«Внутри все в огне»: ростовчане рассказали о пожаре на «Темернике»
30 ноября 2023, 20:28
Компания «КЭСК» получила иск на 440,7 млн из-за загрязнение реки Темерник в Ростове
25 ноября 2023, 12:25

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