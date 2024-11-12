rostovgazeta.ru
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Миллерово

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Ноябрь
В МВД сообщили подробности о загадочной смерти полицейского в Миллерово
В Миллерово нашли тело полицейского, подтвердили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.
12 ноября, 17:06
Тело нашли в квартире: в Ростовской области расследуют загадочную гибель полицейского
12 ноября, 15:32
Октябрь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка
31 октября, 08:36
У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка
Водитель легковушки попал в ДТП напротив здания правительства Ростовской области на площади Советов. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 31 октября.
31 октября, 07:49
Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
31 октября, 06:36
Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
13 октября, 20:02
Бастрыкин потребовал доклад о памятнике с обвалившейся плиткой в Миллерово
10 октября, 13:43
Стало известно, в каких городах Ростовской области самые дорогие ЖКУ
Специалисты Ростовстата определили, в каком городе Ростовской области самые дорогие жилищно-коммунальные услуги.
9 октября, 19:14
Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо
6 октября, 19:10
Суд обязал компанию из Ирака выплатить заводу «Амилко» из Миллерово $170 тысяч
4 октября, 15:48
Сентябрь
Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина
22 сентября, 17:23
Жителям Ростовской области продают машины по цене квартир и пугают заморозками
19 сентября, 15:45
Стало известно, где в Ростовской области продают дешевое мясо
15 сентября, 13:15
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле
8 сентября, 08:46
Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области
1 сентября, 19:04
Август
Ростовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области
25 августа, 18:50
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
18 августа, 16:53
В Ростовской области похолодает до +12 градусов
8 августа, 16:32
Стало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо
5 августа, 04:25
Июль
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области
28 июля, 13:34

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