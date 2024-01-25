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Милонов

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В Ростове-на-Дону отменили рэпера Кишлака после массового отравления на его концерте
В Ростове-на-Дону рэперу Кишлак не удалось провести запланированное выступление, сообщили организаторы в соцсетях.
25 января, 09:29
2023
«Это катастрофа»: Милонов высказался об избиении русских детей мигрантами в Ростове
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал разобраться с избиением русских школьников детьми мигрантов в Ростове, пишут СМИ.
27 октября 2023, 16:03
2022
Депутат Милонов заявил, что защищать страну будут больше, чем 300 тыс мобилизованных
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что людям, которые хотят защищать свою Родину, нужно дать такую возможность.
28 сентября 2022, 06:09

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