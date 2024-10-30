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Минирование

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2024
Ростов встал в пробках из-за рассыпанного щебня, а из администрации бегут чиновники
30 октября, 18:44
В Ростове-на-Дону силовики оцепили здание «Табачка. Центр». Что там происходит?
30 октября, 13:18
В Ростовской области казаки-конники начали охранять ЛЭП от террористов
19 сентября, 10:00
Крупный ТЦ в Батайске экстренно эвакуировали. Что там произошло?
3 июля, 15:39
Житель Миллерово подорвался на гранате Ф-1
В Ростовской области житель Миллерово погиб, по предварительной версии, причиной гибели стала граната, подробностями поделился местный Telegram-канал.
11 апреля, 13:03
Из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ в Октябрьском районе Ростова
9 апреля, 16:32
В Ростове экстренно эвакуировали торговый центр. Что там произошло?
В Ростове из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, об этом сообщил местный Telegram-канал.
27 февраля, 15:43
2023
В Азове эвакуируют школьников: что происходит в городе
В Ростовской области сообщают об эвакуации школ в Азове, информация появилась в местных Telegram-каналах.
25 октября 2023, 10:20
Жителя в Ростовской области осудили за угрозы взорвать офисы банка
В Ростовской области огласили приговор Александру Бабичу, который угрожал устроить взрывы в офисах банка, сообщает региональное УФСБ.
27 сентября 2023, 13:09
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
В Ростовской области задержали мужчину, который намеревался поджечь здание администрации Азовского района, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
15 августа 2023, 08:38
Жители в Ростовской области заявили о звуках взрывов на границе с ЛНР вечером 24 июля
На севере Ростовской области вечером в понедельник, 24 июля, прозвучал звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.
25 июля 2023, 06:22
Стало известно о розыске в Ростове-на-Дону раненого военнослужащего с гранатой
В Ростове-на-Дону разыскивают сбежавшего из госпиталя военнослужащего, сообщает Telegram-канал Baza.
24 июля 2023, 09:33

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