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Министерство обороны

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2024
Голубев продлил выплаты в 1,2 млн рублей для контрактников в Ростовской области
Губернатор Ростовской области подписал постановление о продлении срока выплат для контрактников, документ опубликован на сайте правительства региона.
6 сентября, 10:58
Врио губернатора Курской области сообщил, что на самом деле творится на границе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе региона остается напряженной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
6 августа, 20:44
2023
Лидер группы «Серьга» посвятил песню погибшему бойцу СВО из Батайска
Лидер музыкальной группы «Серьга» Сергей Галанин спел песню в честь Романа Рудакова из Батайска, который погиб в спецоперации, говорится в соцсетях артиста.
19 декабря 2023, 06:58
Экс-гендиректор ТАНТК Юрию Грудинину дали шесть лет колонии
Экс-гендиректор авиазавода в Таганроге Юрий Грудинин осужден на 6 лет за злоупотребление полномочиями, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
12 декабря 2023, 11:35
Бойца СВО пытаются вернуть к дочери в Гуково из-за смерти ее матери
15 сентября 2023, 12:51
Вернут ли осенью домой мобилизованных из Ростовской области
12 сентября 2023, 06:12
Стало известно о крушении штурмовика Су-25 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае в понедельник, 17 июля, рухнул штурмовик, сообщают СМИ.
17 июля 2023, 13:23

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