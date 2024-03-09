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Миноборона

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Март
Власти опровергли слухи о разрушениях в Таганроге после атак беспилотников
9 марта, 07:27
Февраль
Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области
22 февраля, 04:59
Январь
«Окна у нас звенели»: ростовчане услышали мощный взрыв в небе над городом
12 января, 13:00
Жители в Ростовской области заявили о звуке взрыва и следах в небе
6 января, 14:35
Декабрь 2023
В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными
25 декабря 2023, 09:50
Жителей Ростовской области будут ставить на воинский учет без явки в военкомат
Глава государства Владимир Путин поручил проработать вопрос по постановке на воинский учет граждан без необходимости приходить в военкомат, в том числе в Ростовской области, говорится на сайте Кремля.
21 декабря 2023, 08:37
«Бьют по людям»: жители высказались об атаке украинских дронов по Ростовской области
В Ростовской области в ночь на воскресенье, 17 декабря, отразили массовую атаку беспилотников, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
17 декабря 2023, 05:55
Путин объяснил, почему в Ростовской области такие дорогие яйца
14 декабря 2023, 11:50
Экс-заместитель командующего войсками ЮВО не смог обжаловать приговор
В Ростове-на-Дону остался в силе приговор бывшему замкомандующего войсками Южного военного округа Виктору Воронову за совершенные преступления, говорится в документах Южного окружного военного суда.
6 декабря 2023, 12:15
Сбитые над Азовским морем украинские беспилотники могли использовать для теракта
Над Азовском морем уничтожили четыре украинских беспилотника во вторник, сообщили в Минобороны РФ.
5 декабря 2023, 06:38
Ноябрь 2023
В Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинского беспилотника в Ростовской области
21 ноября 2023, 10:29
Сентябрь 2023
Житель Ростовской области не смог отсудить деньги у Минобороны после ДТП
Житель Ростовской области Виктор Шевченко проиграл суд по иску к Минобороны о взыскании денег, говорится в материалах арбитражного суда.
25 сентября 2023, 06:38
Голубев создал рабочую группу для борьбы с диверсантами в Ростовской области
22 сентября 2023, 08:34
Тело погибшего в Ростовской области контрактника доставят на опознание
5 сентября 2023, 05:13
Бывшего замкомандующего войсками ЮВО осудили за ремонт дома на средства Минобороны
Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор бывшему заместителю командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению за несколько преступлений, сообщают СМИ.
1 сентября 2023, 10:00
Июль 2023
Стало известно, какой ракетой ударили по Таганрогу днем 28 июля
Украина совершила теракт в Таганроге, где произошел взрыв ракеты, сообщили в Минобороны.
28 июля 2023, 14:35
Губернатор Голубев заявил, что система ПВО сбила несколько ракет в Ростовской области
В Ростовской области системе ПВО удалось сбить несколько ракет, сообщил губернатор Василий Голубев.
28 июля 2023, 11:52

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