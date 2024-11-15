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Минобороны

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Ноябрь
Над Азовским морем сбили 10 боевых беспилотников
Десяток беспилотников сбили над Азовским морем в ночь на 15 ноября. О попытке террористической атаке сообщает Минобороны РФ.
15 ноября, 05:25
Октябрь
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Азовском море
Накануне вечером, 30 октября, в Азовском море пресекли попытку террористического акта с применением дронов, сообщает Министерство обороны России.
31 октября, 05:40
Военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем
Террористические атаки беспилотников отразили в России в ночь на 27 октября, сообщает Минобороны РФ. Один из дронов перехватили над акваторией Азовского моря.
27 октября, 06:31
Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на Ростовскую область террористической
10 октября, 05:53
В Минобороны РФ заявили о попытке террористической атаки в Ростовской области
Ночью 9 октября в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки, сообщает Министерство обороны России.
9 октября, 05:41
Силами ПВО уничтожили пять беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря перехватили пять беспилотников, о попытке террористической атаки на Россию сообщает Минобороны РФ.
4 октября, 05:54
Сентябрь
Владимир Путин сообщил об обновленной ядерной доктрине России
Президент России перечислил основные пункты обновленной ядерной доктрины страны в ходе очередного заседания Совета безопасности РФ 25 сентября.
26 сентября, 06:26
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря за ночь сбили 16 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ 21 сентября.
21 сентября, 05:31
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки на Ростовскую область
Министерство обороны РФ заявило о попытке террористической атаки на Ростовскую область, которую удалось отразить силами ПВО, информация об этом размещена в telegram-канале ведомства.
15 сентября, 06:31
Август
Как заключить контракт с Минобороны и какие положены льготы
31 августа, 08:43
Минобороны прокомментировало атаку беспилотника на Ростовскую область
14 августа, 05:10
Врио губернатора Курской области сообщил, что на самом деле творится на границе
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обстановка на границе региона остается напряженной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
6 августа, 20:44
Июль
Системы ПВО уничтожили 4 беспилотника над Ростовской области
26 июля, 04:40
Июнь
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Министерство обороны РФ сообщило о попытке ВСУ совершить террористическую атаку на территории Ростовской области при помощи БПЛА.
28 июня, 06:08
Минобороны назвало подробности атаки дронов по Ростовской области
Ростовскую область в ночь на субботу, 15 июня, атаковали три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
15 июня, 05:10
Минобороны заявило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках
8 июня, 05:02
Май
Шойгу приказал дать салют в Ростове-на-Дону
9 мая, 09:00
Апрель
Минобороны заявило, что киевский режим пытался совершить теракт на Дону
12 апреля, 04:53
Минобороны заявило, что Украина пыталась совершить теракт в Ростовской области
5 апреля, 04:52
Стало известно, будут ли донских призывников отправлять на СВО
В России, в том числе Ростовской области, призывников не будут привлекать для решения задач в рамках СВО, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
2 апреля, 10:57

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