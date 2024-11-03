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Минобороны РФ

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Ноябрь
Накануне Дня народного единства Ростовскую область атаковали беспилотники
Над Ростовской областью сбили 16 беспилотников, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале.
3 ноября, 05:08
Октябрь
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.
30 октября, 05:10
Террористическую атаку отразили военные в Ростовской области
23 октября, 05:00
В Минобороны РФ атаку на Ростовскую область назвали террористической
В Министерстве обороны РФ заявили, что в Ростовской области отразили террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа.
21 октября, 05:32
Силами ПВО отразили атаку 16 беспилотников над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря силами противовоздушной обороны перехватили 16 беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
12 октября, 07:08
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сотрудники министерства обороны России заявили, что в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки сопредельного государства, следует из опубликованной информации ведомства.
11 октября, 05:22
Завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 млн рублей
2 октября, 15:51
Сентябрь
Военные остановили ночную террористическую атаку на Ростовскую область
Военнослужащие пресекли попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Средствами ПВО уничтожили дроны над шестью субъектами и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
29 сентября, 06:06
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Министерство обороны РФ заявило о пресечении попытки террористической атаки с применением беспилотников по объектам нашей страны, следует из сообщения в официальном telegram-канале ведомства.
27 сентября, 05:47
После атаки беспилотников в Тихорецке прогремел мощный взрыв и загорелся склад
21 сентября, 06:05
Июль
Жители Ростовской области нашли двигатель сбитого украинского беспилотника
26 июля, 05:02
Почти 50 беспилотников атаковали Ростовскую область
22 июля, 04:46
Более 20 беспилотников сбили над Ростовской областью
9 июля, 04:44
Стало известно, какими беспилотниками атаковали Ростовскую область
5 июля, 04:46
Июнь
Минобороны сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Министерство обороны РФ сообщило о попытке ВСУ совершить террористическую атаку на территории Ростовской области при помощи БПЛА.
28 июня, 06:08
Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области
14 июня, 04:51
Беспилотник сбили над Ростовской областью 7 июня
7 июня, 05:11
Май
Уроженцу Таганрога замглавы Генштаба Шамарину грозит до 15 лет лишения свободы
На счета генерала Вадима Шамарина наложен арест, сообщает ТАСС.
23 мая, 14:02
Около 2,5 тыс человек стали участниками парада Победы в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в четверг, 9 мая, в парадном строю прошли около 2,5 тысячи человек, сообщили в Минобороны РФ.
9 мая, 10:30
Путин поручил провести ядерные учения в Южном военном округе. Что об этом известно?
Соединения Южного военного округа привлекут к ракетным учениям, сообщили в Минобороны РФ.
6 мая, 08:50

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