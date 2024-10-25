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Минобороны России

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2024
Военные сбили над Ростовской областью опасный шар, запущенный ВСУ
В Ростовской области в ночь на 25 октября перехватили малоразмерный шар, который запустили из Украины, сообщает Минобороны России.
25 октября, 04:51
Уничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области
В ночь на 19 октября военные отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. Силами ПВО сбили два дрона, сообщает Минобороны России.
19 октября, 05:58
Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года
1 октября, 08:30
Минобороны России сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
За ночь над Ростовской областью сбили четыре беспилотника. О попытке террористической атаки сообщили в Министерстве обороны России.
22 сентября, 05:41
Василий Голубев рассказал об открытии военного училища связи в Новочеркасске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал дату открытия Новочеркасского училища связи для будущих военных, об этом глава региона сообщил во время прямой линии.
5 сентября, 19:11
Военные сообщили о попытке теракта в Ростовской области
2 мая, 04:53
Опубликовано видео работы ГРЭС в Новочеркасске после пожара
ГРЭС в Новочеркасске работает в штатном режиме, никаких значительных разрушений у предприятия нет, пишет местное издание Tuzlovgrad.
25 марта, 09:14
Появилось видео с беспилотником, сбитым в Ростовской области в ночь на 25 марта
25 марта, 08:29
«Окна тряслись, собаки визжали»: жители Ростовской области рассказали об атаке БПЛА
25 марта, 05:56
Стали известны подробности о сбитом беспилотнике в Ростовской области
3 февраля, 05:17
2023
Военные предотвратили теракт на территории Ростовской области
31 декабря 2023, 15:44
Российские военные сбили украинскую ракету над Азовским морем
Российской системе ПВО удалось сбить ракету ВСУ, которая находилась над Азовским морем, сообщает в Telegram Минобороны РФ.
21 декабря 2023, 14:27
«Сохраняйте спокойствие»: что известно об украинском дроне в Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев попросил жителей сохранять спокойствие после уничтоженного над регионом беспилотника, говорится в его Telegram-канале.
21 ноября 2023, 11:22
Губернатор назвал подробности уничтожения украинского беспилотника
21 ноября 2023, 10:08
В Минобороны РФ назвали терактом взрыв ракеты в Таганроге 28 июля
ВСУ совершена террористическая атака на территории города Таганрога 28 июля, сообщили в Минобороны России.
28 июля 2023, 14:45

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