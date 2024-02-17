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Минприрода

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Февраль
Каменск-Шахтинский и Северский Донец затопило стоками из канализации
17 февраля, 15:48
Январь
Чиновников Минприроды Ростовской области пересаживают на внедорожники
В Ростовской области представителям управления Минприроды региона передали новые автомобили, сообщили в правительстве региона.
25 января, 11:14
Власти планируют расчистить еще три реки в Ростовской области
20 января, 10:15
Декабрь 2023
В Ростовской области перед Новым годом усилили охрану елей от незаконной вырубки
14 декабря 2023, 17:00
Июль 2023
В Ростовской области установили лимиты на убийства животных
В Ростовской области утвердили охотничьи лимиты на животных, которые будут действовать до 1 августа 2024 года, сообщили в правительстве региона.
26 июля 2023, 16:44

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