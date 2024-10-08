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Минсельхоз

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Красная икра станет недоступной роскошью для ростовчан. Рассказываем, почему
По сравнению с октябрем прошлого года цены на красную икру выросли на 25% и могут продолжить увеличиваться до Нового года, сообщают СМИ.
8 октября, 06:02
Промышленное производство лобстеров запустят в Ростовской области
17 сентября, 13:59
Губернатор Голубев назвал потери урожая в Ростовской области летом 2024 года
Из-за майских заморозков и продолжительной засухи летом донские аграрии потеряли треть зернового урожая, сообщил губернатор Ростовской области.
5 сентября, 14:59
В Ростовской области из-за погоды погибли 1 млн га посевов. Правда или фейк?
20 августа, 13:19
Стало известно, сколько урожая погибло в Ростовской области из-за жары
17 августа, 10:30
Госучреждение создали в Ростовской области для спасения растений
6 января, 10:51
2023
В Ростовской области прогнозируют снижение цен на курицу в 2024 году
19 декабря 2023, 16:34
В Ростовской области создали госпредприятие для охраны лесополос
В Ростовской области утвердили создание ГБУ РО «Управление агролесомелиорацией», документ опубликовали в повестке к заседанию правительства региона.
18 декабря 2023, 12:54
Карантин ввели в части Ростовской области
В Ростовской области пришлось ввести ограничения из-за вспышки африканской чумы свиней, говорится в распоряжении губернатора региона.
5 октября 2023, 12:34
«Это фейк»: экономист рассказал, стоит ли ждать рост цен на хлеб в Краснодарском крае
31 августа 2023, 12:15

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