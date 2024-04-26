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Минтранспорт

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Апрель
Речные «Валдаи» запустят в работу с 27 апреля в Ростове-на-Дону
В Ростовской области с субботы, 27 апреля, снова начнут курсировать речные «Валдаи», сообщили в Минтранспорта региона.
26 апреля, 13:24
Февраль
На таганрогской трассе в Ростовской области изменят схему движения с 19 февраля
17 февраля, 08:19
«Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области
12 февраля, 15:56
В Ростовской области отремонтируют более 80 дорог в 2024 году
3 февраля, 13:52
Январь
Власти в Ростовской области потребовали починить дороги до середины февраля
В Ростовской области дорожникам поручили до середины февраля привести в порядок дороги, сообщили в облправительстве.
30 января, 06:50
В Ростовской области назвали виновников 90% автокатастроф
13 января, 09:38
Стало известно расписание «Лыжной стрелы» из Ростова на горнолыжные курорты Кавказа
1 января, 12:36
Декабрь 2023
В Ростовской области зафиксировали рост числа ДТП с участием пешеходов
19 декабря 2023, 18:09
На границе Ростовской области с ЛДНР модернизировали пункты пропуска
В Ростовской области модернизировали пункты пропуска на границе с новыми субъектами РФ, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.
6 декабря 2023, 12:13
Ноябрь 2023
В Ростовской области навигацию судов продлили до 6 декабря из-за погоды
29 ноября 2023, 10:56
С 30 декабря из Ростова в Черкесск запустят поезд «Лыжная стрела»
Из Ростова в Черкесск на новогодние праздники запустят поезд «Лыжная стрела», об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.
21 ноября 2023, 15:42
Октябрь 2023
В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд в Домбай и Архыз
16 октября 2023, 13:02
В Ростове на маршрут выпустили китайские автобусы
В Ростове на маршрут №350/1 выпустили пять китайских автобусов Yutong, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.
11 октября 2023, 06:23
Дублер Левобережной улицы хотят построить в Ростове-на-Дону
4 октября 2023, 11:34
Июль 2023
Автобусы из Ростова в Крым будут следовать через паромную переправу
Из Ростовской области автобусы будут временно попадать в Крым через паромную переправу из-за совершенного ранее теракта, сообщили в Минтранспорта региона.
18 июля 2023, 13:20

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