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Минтранспорта

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Февраль
Более 20 затонувших объектов планируют убрать из акватории донских портов
Правительство Ростовской области планирует включить в проект «Генеральная уборка» мероприятия по подъему затонувших судов из Азовского моря и Таганрогского залива, об этом сообщили донские СМИ.
24 февраля, 12:12
Январь
Большое количество нарушений нашли в работе автобусов в Ростовской области
23 января, 05:48
Ноябрь 2023
Мост через Ростовское море готов на 90%
15 ноября 2023, 12:39
В Ростовской области по нацпроекту отремонтируют 11 участков дорог к ЛДНР
14 ноября 2023, 13:50
Октябрь 2023
В Ростовской области с начала года жертвами ДТП на железной дороге стали 49 человек
16 октября 2023, 15:10
Трассу Ростов — Азов перекроют с утра 14 октября
В Ростовской области из-за спортивных соревнований ограничат движение на одной из трасс, сообщили в Минтранспорта региона.
13 октября 2023, 10:28
Массовые нарушения выявили в Ростовской области при проверке автобусов и такси
7 октября 2023, 06:21
Сентябрь 2023
Движение транспорта ограничат на трассе «Ростов — Азов» с 1 октября
Из-за дорожных работ с 1 октября движение машин будет ограничено на трассе «Ростов — Азов», сообщили министерстве транспорта региона.
29 сентября 2023, 15:02
Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону достроят до конца 2023 года
В Ростове-на-Дону строительство Центрального областного автовокзала должно завершиться до конца 2023 года, сообщили в Минтранспорта региона.
27 сентября 2023, 06:38
Август 2023
Недовыпуск автобусов на линию подтвердили в Новочеркасске
10 августа 2023, 12:01
Июль 2023
Появилось новое место пересечения пешеходами границы Ростовской области и ЛНР
В поселке Чертково Ростовской области стал доступен переход, по которому можно попасть в населенный пункт Меловой ЛНР, сообщили в Минтранспорта региона.
6 июля 2023, 06:48
Июнь 2023
На границе ДНР и Ростовской области построят два дополнительных коридора
Пропускную способность на КПП «Весело-Вознесенка» между Ростовской областью и ДНР увеличат на 25%, сообщил глава Минтранспорта республики Владимир Тужилин.
30 июня 2023, 12:29

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