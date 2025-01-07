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Митрополит Меркурий

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2025
На Рождество в Ростовской области накрыли банду эвакуаторщиков, а в кустах нашли дрон
7 января, 15:06
2024
Митрополит Меркурий сообщил, что нужно рекламировать на М-4 в Ростовской области
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поделился мыслями насчет социальной рекламы вдоль трассы М-4 «Дон». По словам епископа, она должна быть посвящена истории Донского края.
22 октября 2024, 10:58
В Донской митрополии рассказали об иконах на свалке в Ростове
В Донской митрополии прокомментировали инцидент с выброшенными иконами на свалку, сообщает ТАСС 16 октября.
16 октября 2024, 19:20
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, куда деть найденный чужой крестик
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал, что делать, если нашел чужой нательный крестик.
25 сентября 2024, 11:21
Митрополит призвал ростовчанок не класть на голову грязные носовые платки
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, можно ли женщинам входить в храм с непокрытой головой и в брюках, эту тему он обсудил в программе «Сугубо личное» в эфире телеканал «Дон24».
23 июня 2024, 11:32
Ростовский митрополит Меркурий разрешил женщинам ходить в храм в брюках
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о том, в чем допустимо женщинам заходить в храм в интервью на «Дон 24».
23 июня 2024, 07:24
«Калечат душу»: митрополит призвал ростовчан ходить не к психологам, а в церковь
Помощь психологов и духовников или священников сравнил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.
19 мая 2024, 12:05
Ростовский митрополит Меркурий посоветовал прихожанке отравить мужа мышьяком
Ростовский митрополит Меркурий рассказал о случае с женщиной, которая жаловалась ему на своего мужа, в интервью на «Дон 24».
19 мая 2024, 09:15
«Они это внушают нам»: митрополит рассказал о затаившихся в ростовчанах бесах
На людей могут влиять как «ангелы-хранители», так и «бесы», заявил в эфире «Дон-ТР» ростовский митрополит Меркурий.
31 марта 2024, 07:35
Митрополит Меркурий обвинил ростовчан в поклонении деньгам
12 февраля 2024, 11:59
«Не как ослик на мельнице»: ростовский митрополит объяснил, почему в храмах все стоят
12 февраля 2024, 04:35
Ростовский митрополит назвал психически нездоровыми людей, ведущих соцсети
Психически здоровому человеку нет смысла публиковать свои фотографии в социальных сетях, заявил в эфире «Дон 24» ростовский митрополит Меркурий.
2 февраля 2024, 17:21
2023
Молились, как никогда: митрополит Меркурий рассказал, что спасло Ростов 24 июня
31 декабря 2023, 12:32
В Ростовской области за 2023 год появилось около 20 новых священников
В Ростовской области за 2023 год в сан посвятили 20 кандидитов в священники и дьяконы, об этом рассказал митрополит Меркурий во время интервью каналу «Дон24».
31 декабря 2023, 10:39
«Купюры под резиночку»: митрополит Меркурий рассказал, как ростовчанам тратить деньги
Богатые люди должны тратить накопленные средства на помощь нуждающимся, уверен ростовский митрополит Меркурий.
24 декабря 2023, 10:11
«Черный вход в духовную жизнь»: митрополит Меркурий раскритиковал гадания дончан
3 декабря 2023, 16:16
Митрополит Меркурий заявил, что дончанам нельзя верить снам
Ростовский митрополит Меркурий заявил, что христианам не стоит верить снам, речь об этом зашла в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон24».
3 декабря 2023, 15:59
Ростовский митрополит Меркурий признался, что не воспитывает своих крестников
Обязанностью крестных родителей является водить ребенка в церковь каждое воскресенье, заявил ростовский митрополит Меркурий в эфире «Дон 24».
26 ноября 2023, 14:07
Щедрость по асфальту пошла: Меркурий заявил, кому нельзя жертвовать деньги в Ростове
Митрополит Меркурий призвал ростовчан давать пожертвования осознанно, о благотворительности он рассуждал в эфире «Дон 24».
19 ноября 2023, 12:58
Митрополит Меркурий усомнился в пользе маткапитала в Ростовской области
Ростовский митрополит посчитал, что проблема демографического кризиса в регионе не решится благодаря социальной поддержке, с соответствующим заявлением он выступил на Пленарном заседании XXVIII Димитриевских образовательных чтений.
15 ноября 2023, 16:42

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