Мнение общественности

В Ростове-на-Дону провела «концерт» ЧВК «Вагнер»: как это было

В Ростовской области прошли сутки с момента объявления о том, что ЧВК «Вагнер» движется в Ростов, о том, что произошло за эти часы, расскажем в RostovGazeta.