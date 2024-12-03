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Мнение общественности

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2024
«Кому они помешали?»: ростовчане требуют сохранить ларьки с шаурмой у ЦГБ
3 декабря, 09:39
«А деньги бойцам»: жители Ростова массово поддержали отмену мероприятий в День города
22 августа, 11:36
В Ростове жители мечтают о переезде, а дончане — о безопасной М-4 без ям
26 февраля, 16:31
«Откуда их дети знают?»: ростовчан шокировал визит актеров «Слова пацана» в детдом
В Новошахтинске воспитанников детского дома посетили звезды сериала «Слово пацана», об этом сообщили в пресс-службе ГКУСО РО Новошахтинский центр помощи детям.
9 января, 19:53
2023
Жителям Ростова дали неделю, чтобы высказаться об общественном транспорте
22 ноября 2023, 12:00
В Ростовской области жители испытывают тревогу из-за БПЛА и самокатчиков
28 октября 2023, 11:11
Из-за спора христиан и мусульман дончане не увидят новые купюры 1000 рублей
В Ростовской области и других регионах России в ближайшее время не появятся новые банкноты номиналом 1000 рублей, заявление о доработке дизайна и причинах решения рассказали в пресс-службе Банка России.
18 октября 2023, 07:57
Губернатор Ростовской области предложил критикам взять лопату в руки и вместе копать
8 сентября 2023, 06:52
В Ростове жители СНТ остались без электричества из-за экстремальной жары
8 августа 2023, 16:54
В Ростовской области жителей четырех городов испугал мощный хлопок в небе 20 июля
Жители Шахтах сообщили о мощном хлопке в небе над городом, источник звука определить пока не удалось, сообщения появились в соцсетях.
20 июля 2023, 15:23
Ростов-на-Дону попал в топ российских городов для командировки мечты
Каждый четвертый россиянин хотел бы отправиться в Ростов-на-Дону в рабочую поездку, об этом сообщили аналитики сервиса трудоустройства.
19 июля 2023, 08:31
Жительница Таганрога и таролог из Кубани возмутились «раннему» взрыву Крымского моста
Жительница Ростовской области возмутилась, что не смогла доехать в Крым с подружкой-тарологом из-за взрыва моста, видео появилось в Telegram-каналах.
17 июля 2023, 15:35
Ростовчане рассказали, как прошел день с ЧВК «Вагнер» в штабе ЮВО
26 июня 2023, 10:17
В Ростове-на-Дону провела «концерт» ЧВК «Вагнер»: как это было
В Ростовской области прошли сутки с момента объявления о том, что ЧВК «Вагнер» движется в Ростов, о том, что произошло за эти часы, расскажем в RostovGazeta.
24 июня 2023, 21:05
«Никогда такого не было»: ростовчане строят версии о происхождении следов в небе
В Ростове и Батайске днем 20 июня заметили следы в небе неизвестного происхождения, часть жителей заподозрила, что это следы от работы ПВО, мнение общественности появилось в соцсетях.
20 июня 2023, 11:20
В Батайске и Ростове 20 июня заметили следы в небе, похожие на работу ПВО
20 июня 2023, 09:49
«Своих не сажают»: ростовчан возмутило мягкое наказание участникам полицейской ОПГ
В Ростове из полиции уволились двое сотрудников МВД, которых заподозрили в связи с участниками полицейской ОПГ, реакция общественности на произошедшее появилась в соцсетях.
19 июня 2023, 05:29
Власти в Ростовской области отреагировали на видео с голым коллегой в чане с молоком
Глава администрации Сусатского сельского поселения Андрей Денисов объявил, что уволил подчиненного Максима Маслакова, который «засветился» в скандальном видео с купанием в чане с молоком, об этом сообщил портал Radio Sputnik.
17 июня 2023, 13:53
«Хоть не 500»: дончан шокировали цены на проезд по обходу Аксая
В Ростовской области жителей удивили высокие цены на проезд по новому обходу Аксая, который откроет президент Путин, информация об этом появилась в соцсетях.
14 июня 2023, 06:01
Ростовская полиция опросит дончан, насколько коррумпированы сотрудники ГИБДД
В Ростовской области проведут опрос жителей о проявлениях коррупции в рядах сотрудников ГИБДД, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
6 июня 2023, 13:43

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