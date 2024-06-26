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Могилы

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Июнь
В Ростове кладбища переводят в онлайн, пока над городом парят попугаи
26 июня, 16:18
Май
Северное кладбище в Ростове обещали очистить от мусора
27 мая, 09:32
В Таганроге внедорожник разгромил могилы Мариупольского кладбища
7 мая, 08:27
Январь
Тела миллионеров из Волгодонска Евсюковых доставят в Россию после авиакатастрофы
24 января, 09:37
Декабрь 2023
В Ростове объяснили срыв сроков благоустройства кладбища, где похоронены бойцы СВО
7 декабря 2023, 05:15
Октябрь 2023
«Двигаются кресты на могилах»: вдову участника СВО ужаснуло ростовское кладбище
21 октября 2023, 17:23
Сентябрь 2023
Ученые считают, что на территории Ростова жили древнейшие люди в Евразии
Территория, где сейчас расположен Ростов-на-Дону, может быть древнейшим местом обитания человека в Евразии, сообщили археологи.
19 сентября 2023, 12:44
Август 2023
Ростовчанка заявила о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище
23 августа 2023, 04:51
В Ростове-на-Дону потратят 2,3 миллиона рублей на обустройство могил бойцов СВО
18 августа 2023, 06:22

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