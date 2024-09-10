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В Ростовской области построят второй ветропарк «Росатома» в 2026 году
10 сентября, 07:56
В Ростовской области запустят завод по производству беспилотников
В Ростовской области планируют запустить завод по производству беспилотников в текущем году, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев в ходе пресс-конференции 8 февраля.
8 февраля, 12:48
2023
Мост через Ростовское море готов на 90%
15 ноября 2023, 12:39
В Ростовской области к 2029 году построят ветропарки мощностью до 750 МВт
15 ноября 2023, 07:22
В Ростовской области построят ветропарки мощностью до 750 МВт
12 октября 2023, 12:40
В Ростовской области создадут электровоз для работы на Восточном полигоне РЖД
В Новочеркасске изготовят электровоз, который требуется для работы на Восточном полигоне РЖД, сообщили СМИ.
18 июля 2023, 06:32

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