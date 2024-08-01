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Мошенники в Ростове

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2024
У ростовчанина отобрали миллион рублей во время покупки пистолета
Мужчина стал жертвой мошенников в Ростове, когда покупал необычный сувенир, подробностями истории поделились в управлении МВД.
1 августа 2024, 12:50
В Ростове «замминистра транспорта» обманул пенсионера на 1,5 млн рублей
В Ростове обманутый мошенниками 72-летний пенсионер отдал им 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе главка МВД России по Ростовской области.
28 января 2024, 07:41
2023
«Гениальный пройдоха»: как ростовчане отдавали деньги Мавроди и его пирамиде МММ
21 июня 2023, 07:56
Житель Ростова хотел продать дом, а вместо этого потерял 500 тысяч рублей
Житель Ростова стал жертвой мошенников во время продажи дома, сообщили в МВД России по региону.
18 июня 2023, 16:51
Юная ростовчанка потеряла 700 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу
20-летняя жительница Ростова-на-Дону стала жертвой мошенников, пытаясь устроиться на работу, рассказали в МВД.
28 мая 2023, 12:21
Оператора связи серьезно наказали в Ростове из-за звонка мошенника
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности оператора связи, по вине которого обманули местную жительницу, сообщили в региональной прокуратуре.
26 мая 2023, 09:47
Лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменов
В Ростовской области мошенники представляются сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора и пытаются выманить деньги у бизнесменов, сообщили в ведомстве.
16 мая 2023, 07:42
Лжеаптекарь в Ростовской области продавал лекарство от рака за 500 тыс рублей
В Ростовской области заблокировали сайт, на котором продавали лекарство от рака, сообщает территориальный орган Росздравнадзора.
10 мая 2023, 09:31
Сотрудники МУП «Теплоэнерго» в Ростовской области похищали деньги предприятия
В Ростовской области трое сотрудников МУП «Теплоэнерго» стали фигурантами уголовного дела за кражу денег компании, сообщили в региональном УСКР.
24 апреля 2023, 15:06
Банду осудили в Ростове-на-Дону за инсценировку аварий с дорогими машинами
В Ростове-на-Дону огласили приговор членам банды за хищение денег у страховых компаний, сообщили в региональном УФСБ.
14 апреля 2023, 09:18

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