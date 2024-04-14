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Мост на Зеленый остров

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Апрель
Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове закрыли на техработы
Технические работы проводят на понтонном мосту на Зеленый остров в Ростове, сообщают в социальных сетях.
14 апреля, 11:47
Понтонный мост на Зелёный остров в Ростове могут открыть уже в апреле
6 апреля, 11:16
Сентябрь 2023
В Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске
7 сентября 2023, 16:51
Июль 2023
В Ростове заключили контракт на разработку проекта моста на Зеленый остров
3 июля 2023, 12:32

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