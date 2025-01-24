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МОТБ-19

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2025
Осужденные за пытки в тюремной больнице в Ростове не смогли отменить приговор
Решение Октябрьского районного суда Ростова по делу о пытках заключенных в МОТБ-19 оставили без изменений. Об этом 23 января сообщает «Ъ».
24 января, 04:17
2024
Экс-главврача больницы в Ростове осудили из-за гибели «краснодарского каннибала»
Суд огласил приговор бывшему главному врачу тюремной больницы МОТБ-19 в Ростове-на-Дону Тиграна Мкртчяна из-за халатности, сообщает «Ъ-Кубань».
2 февраля 2024, 14:32
2023
Суд оставил без изменений приговор по делу о пытках в тюремной больнице Ростова
30 сентября 2023, 13:54
2022
Здоровье онкобольного заключенного с метастазами снова проверит медкомиссия в Ростове
30 ноября 2022, 19:58

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