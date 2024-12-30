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Мотоцикл

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Декабрь
Мотоциклист разбился насмерть, протаранив ограждение моста в городе Миллерово
30 декабря, 16:15
Октябрь
В Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев с трассы
7 октября, 10:02
Скорая увезла 15-летнего мотоциклиста с места ДТП в Ростовской области
6 октября, 12:58
На Космонавтов в Ростове два человека погибли, улетев под машину на мотоцикле
1 октября, 10:55
Сентябрь
В Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста
26 сентября, 10:06
В Ростовской области мотоциклист влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть
15 сентября, 11:02
Выбежавшая на дорогу собака спровоцировала смертельное ДТП в Волгодонске
В Волгодонске мотоциклист переехал собаку и разбился в ДТП, его пассажирка с травмами попала в больницу, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
14 сентября, 07:37
В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалида
12 сентября, 11:02
Август
В Ростове-на-Дону двух подростков увезли на скорой после ДТП с мотоциклом
29 августа, 07:08
В Ростовской области двое на мотоцикле на скорости врезались в грузовик
18 августа, 10:07
Подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области
В Ростовской области подросток на питбайке столкнулся с фурой, говорится в сообщении регионального УГИБДД.
12 августа, 18:14
В Ростовской области автомобиль протаранил мотоцикл с парнями
На трассе в Ростовской области легковой автомобиль снес мотоцикл, на котором ехали два молодых человека, сообщает региональное УГИБДД.
7 августа, 10:00
В Ростовской области автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле
В Ростовской области водитель отечественного автомобиля сбил подростка на мотоцикле, сообщает региональное УГИБДД.
5 августа, 13:57
Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на выезде из Ростова
4 августа, 15:17
Июль
В Ростовской области мотоциклист без удостоверения погиб, залетев под фуру
В Ростовской области произошла авария: водитель мотоцикла врезался в легковушку и угодил под движущуюся фуру, сообщает региональный УГИБДД.
23 июля, 11:44
В Таиланде согласились прооперировать пострадавшего в ДТП врача из Ростова
10 июля, 17:48
Июнь
В Ростовской области водитель мопеда погиб после столкновения с мини-мотоциклом
В Ростовской области на трассе столкнулись два мотоциклиста, один из которых погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
21 июня, 18:52
В Ростовской области мотоциклист сбил пятилетнего ребенка
ДТП произошло в хуторе Морозово Ростовской области. Водитель мотоцикла наехал на маленького ребенка, сообщает региональное УГИБДД.
12 июня, 08:27
Май
В Ростовской области 14-летний байкер устроил аварию и попал в больницу
В Ростовской области несовершеннолетний водитель столкнулся с автомобилем, сообщило региональное УГИБДД.
29 мая, 05:52
Апрель
Школьник на мотоцикле сбил полицейского в Ростовской области
В Ростовской области водитель питбайка сбил сотрудника полиции, сообщили в региональном УГИБДД.
30 апреля, 16:02

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