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Мотоциклист

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2024
В Ростовской области мотоциклист погиб, вылетев с трассы
7 октября, 10:02
На Космонавтов в Ростове два человека погибли, улетев под машину на мотоцикле
1 октября, 10:55
В Таганроге водитель легковушки переехал пешехода и снес мотоциклиста
26 сентября, 10:06
Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области
Парень на мотоцикле разбился насмерть в аварии с грузовиком на севере Ростовской области, сообщает УГИБДД по региону.
19 сентября, 05:30
В Ростовской области мотоциклист влетел в опору ЛЭП и разбился насмерть
15 сентября, 11:02
В Ростовской области полиция разыскивает байкера, ударившего ребенка-инвалида
12 сентября, 11:02
Под Ростовом байкер ударил ребёнка-инвалида, который потрогал его мотоцикл
12 сентября, 06:21
Подросток на питбайке попал под фуру в Ростовской области
В Ростовской области подросток на питбайке столкнулся с фурой, говорится в сообщении регионального УГИБДД.
12 августа, 18:14
В Ростовской области водитель мопеда погиб после столкновения с мини-мотоциклом
В Ростовской области на трассе столкнулись два мотоциклиста, один из которых погиб на месте, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
21 июня, 18:52
2023
Появилось видео полицейской погони со стрельбой в Ростовской области
14 ноября 2023, 13:13
Военный грузовик протаранил автомобиль на Малиновского в Ростове-на-Дону
10 октября 2023, 18:29
Пытавшегося перебежать дорогу бомжа сбили в Ростовской области
10 октября 2023, 05:50
Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклистом и донской ДПС
9 октября 2023, 11:10
Пять человек погибли и трое пострадали в аварии в Ростовской области утром 4 сентября
В Ростовской области столкновение двух автомобилей привело к гибели пятерых человек, сообщают СМИ.
4 сентября 2023, 08:56

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