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МРОТ

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2024
Еле сводят концы с концами: зарплаты не хватает почти 80% жителей Ростовской области
Несмотря на выросший МРОТ и среднее значение заработной платы, в Ростовской области денег на основные нужды хватает только 23% населения.
6 ноября, 13:48
С 2025 года МРОТ в Ростовской области поднимут до 22 440 рублей
С 1 января 2025 года увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России, в том числе в Ростовской области. Показатель достигнет 22 440 рублей.
25 октября, 18:59
МРОТ и маткапитал увеличат в Ростовской области в 2025 году. Как изменятся выплаты?
24 сентября, 18:18
Жители Ростова-на-Дону пожелали зарплату минимум в 50 тысяч рублей
12 сентября, 14:36
Безработные дончане смогут подрабатывать по договору ГПХ, но есть нюанс
27 января, 12:07
Эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в 2024 году
16 января, 11:36
2023
«Люди лишатся выплат»: эксперты рассказали, чего ждать ростовчанам от повышения МРОТ
6 декабря 2023, 03:10
МРОТ в Ростовской области установили на 2024 год ниже 20 тысяч рублей
28 ноября 2023, 08:03
В Ростовской области с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%
16 ноября 2023, 16:31
В 2024 году в Ростовской области может вырасти размер оплаты труда на 18,5%
30 сентября 2023, 09:39
Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области
25 сентября 2023, 08:30
Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%
14 сентября 2023, 15:46
Эксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области
28 августа 2023, 06:15
Индексация МРОТ 1 июля 2023 года повысит зарплаты ростовчанам
24 апреля 2023, 08:49
2022
В Ростовской области с 1 января в 2023 году МРОТ составит более 16 тысяч рублей
В Ростовской области со следующего года вырастет минимальный размер оплаты труда, следует из документа на портале правовой информации.
19 декабря 2022, 12:40
В Ростове заявили о необходимости повысить уровень МРОТ до 37,8 тысячи рублей
В Ростове жители заявили о необходимости повысить МРОТ до 37,8 тысячи рублей, об этом сообщил портал по трудоустройству Superjob.
23 ноября 2022, 10:46

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