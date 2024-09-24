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МРОТ в Ростовской области

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2024
МРОТ и маткапитал увеличат в Ростовской области в 2025 году. Как изменятся выплаты?
24 сентября 2024, 18:18
Стало известно, какие законы вступают в силу в Ростовской области с января
3 января 2024, 14:03
2023
Пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года
24 ноября 2023, 11:27
МРОТ в Ростовской области увеличат на 18,5% в 2024 году
22 ноября 2023, 12:52
В Ростовской области с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%
16 ноября 2023, 16:31
В 2024 году в Ростовской области может вырасти размер оплаты труда на 18,5%
30 сентября 2023, 09:39
На 18,5% могут проиндексировать МРОТ в Ростовской области
18 июня 2023, 09:19

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