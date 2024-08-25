Мультфильм

«Худшее, что можно было придумать»: ростовчане раскритиковали «Бременских музыкантов»

В России в этом году состоялась премьера фильма «Бременские музыканты», о котором в Интернете оставили тысячи отзывов. Что думают о картине ростовчане, в материале RostovGazeta.