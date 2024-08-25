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Мультфильм

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Август 2024
Телеканал СТС обиделся на бизнесвумен из Таганрога из-за Вупсеня и Пупсеня
Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с предпринимателя из Таганрога компенсацию за нарушение авторских прав на героев мультфильма про Лунтика. Соответствующая документация размещена в картотеке суда.
25 августа 2024, 08:13
Телеканал СТС отсудил 100 тысяч с бизнесвумен на Дону из-за Карамельки и Коржика
В Ростовской области суд постановил взыскать деньги с предпринимательницы из-за использование чужих изображений, говорится в документах арбитражного суда.
5 августа 2024, 13:55
Июль 2024
Чему могут научить герои Диснея?
Диснеевские мультфильмы учат не жить прошлым, оставаться верным себе, высказывать свое мнение, не переставать мечтать и не доверять первому впечатлению, пишет newia.ru.
2 июля 2024, 06:43
Январь 2024
«Худшее, что можно было придумать»: ростовчане раскритиковали «Бременских музыкантов»
В России в этом году состоялась премьера фильма «Бременские музыканты», о котором в Интернете оставили тысячи отзывов. Что думают о картине ростовчане, в материале RostovGazeta.
23 января 2024, 16:30

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