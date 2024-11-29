В гости к сказке или в лапы зла: куда сходить в Ростове на выходных 23 и 24 марта

В Ростове для жителей и гостей города подготовили десятки мероприятий, выступлений и выставок, куда можно сходить на выходных 23 и 24 марта, с афишей событий ознакомилась корреспондент RostovGazeta.