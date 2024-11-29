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Музей

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2024
В Ростове-на-Дону открылся музей истории города
29 ноября, 18:18
В Ростовской области неизвестные обстреляли музей истории
18 сентября, 14:04
Голубев объяснил, почему в Таганроге не восстановили музей после падения ракеты
Губернатор Ростовской области объявил дату открытия таганрогского музея, пострадавшего при падении ракеты в июле 2023 года, об этом Василий Голубев сообщил в ходе прямой линии.
5 сентября, 18:01
В музее истории Ростова-на-Дону появится зал, посвященный СВО, за 9 млн рублей
30 августа, 14:57
Музей истории Ростова-на-Дону откроется в сентябре
28 августа, 13:26
Любоваться тюльпанами или улочками Ростова: куда сходить на выходных 13 и 14 апреля
12 апреля, 08:50
Портреты нацистов изъяли из музея казачества в Ростовской области
В Ростовской области в музее донского казачества прошли обыски, об этом сообщил портал РИА «Новости».
8 апреля, 13:48
В гости к сказке или в лапы зла: куда сходить в Ростове на выходных 23 и 24 марта
В Ростове для жителей и гостей города подготовили десятки мероприятий, выступлений и выставок, куда можно сходить на выходных 23 и 24 марта, с афишей событий ознакомилась корреспондент RostovGazeta.
22 марта, 13:53
В Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей
В Ростове на строительство музея разведчика Геворка Вартаняна потребуется потратить 400 миллионов рублей, об этом сообщили донские СМИ.
28 февраля, 10:28
Госэкспертиза одобрила ремонт здания табачной фабрики Асланиди в Ростове
В Ростове отремонтируют здание табачной фабрики братьев Асланиди, построенное в конце XIX века, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
17 февраля, 13:55
В Ростове заложили первый камень для музея имени разведчика Геворка Вартаняна
17 февраля, 10:36
В Таганроге поврежденный ракетой музей будут ремонтировать дольше запланированного
В Таганроге восстановление музея, который был поврежден украинской ракетой, продлится дольше, чем ожидали, сообщила его директор Тамара Пугач.
6 февраля, 12:48
В Ростове появилась новая площадь Ошибки экскаваторщика
В Ростове появилась новая достопримечательность — Площадь Ошибки экскаваторщика, отметка появилась на «Яндекс. Карты».
20 января, 18:23
Старинный дом конца XIX века продают в Ростове за 84 миллиона рублей
В Ростове выставили на продажу памятник архитектуры, расположенный в двух кварталах от здания Гордумы, информация об этом появилась на портале объявлений.
20 января, 17:52
Урбанист объяснил, почему в центре Ростова снесли исторические здания ради музея
Напомним, 15 января стало известно о том, что губернатор Василий Голубев без торгов отдал участок земли для строительства музея ГК «Сокол».
19 января, 07:23
2023
Археологи обнаружили древние меотские святилища в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили древние меотские святилища возрастом более 1,8 тысячи лет, об этом сообщил ТАСС.
4 декабря 2023, 13:32
В ростовском музее выставили картину Айвазовского с необычным свойством
В Ростове-на-Дону светится в темноте выставленная в музее картина Ивана Айвазовского «Лунная ночь», сообщают СМИ.
4 декабря 2023, 06:36
Огромный череп мамонта покажут жителям Ростовской области
2 декабря 2023, 06:55
Стало известно, на какие маршруты выведут новые электробусы в Ростове-на-Дону
21 ноября 2023, 09:15
В Ростове в честь советского разведчика разобьют сквер с фонтаном
В Ростове построят музей имени советского разведчика Геворка Вартаняна, рядом с ним планируют оборудовать сквер с фонтаном, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
31 октября 2023, 16:49

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