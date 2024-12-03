Из-за пьяного друга мужчина выпал из лодки в Ростовской области. Тело не могут найти

Третьи сутки ищут мужчину, выпавшего с моторной лодки в реку Дон в Ростовской области. ЧП случилось 1 декабря в Азовском районе.