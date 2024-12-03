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Мужчина

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2024
Из-за пьяного друга мужчина выпал из лодки в Ростовской области. Тело не могут найти
Третьи сутки ищут мужчину, выпавшего с моторной лодки в реку Дон в Ростовской области. ЧП случилось 1 декабря в Азовском районе.
3 декабря, 09:46
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
10 апреля, 04:55
Жители Ростовской области обвинили дончанина в гибели их родственницы
3 февраля, 08:10
СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области
1 февраля, 18:04
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
31 января, 07:20
Поезд в Ростовской области переехал мужчину
30 января, 07:26
На улицах Ростова заметили вооруженного мужчину
В Ростове мужчина угрожал водителям игрушечным пистолетом, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
27 января, 10:51
2023
Жительница в Ростовской области ударила ножом мужчину во время свидания
9 декабря 2023, 06:20
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин принял решение помиловать двух человек, отбывающих наказание за преступления, сообщили в правительстве региона.
8 декабря 2023, 08:23
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
В Ростовской области идет проверка после распространенной информации об избиении детей в школе, сообщили в региональном УСКР.
27 октября 2023, 09:59
«Ударила ножом»: ростовчанку будут судить за жестокое убийство супруга
17 октября 2023, 10:24
Пациент отсудил 700 тыс у больницы в Ростове за сожженный глаз
В Ростове-на-Дону 66-летнему мужчине, оставшемуся из-за персонала больницы без глаза, удалось взыскать деньги, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
9 октября 2023, 10:42
Жителя Волгодонска задержали за съемки детского порно
Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который в течение несколько лет снимал детскую порнографию в Волгодонске, сообщает Telegram-канал Baza.
15 сентября 2023, 09:01
Ростовчанин с балкона сбрасывал технику на припаркованные машины
29 августа 2023, 04:51
В Азове рассказали, как пресекли попытку поджога здания районной администрации
В Ростовской области задержали мужчину, который намеревался поджечь здание администрации Азовского района, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
15 августа 2023, 08:38
Стало известно, какие зарплаты предлагают в Ростовской области
В Ростовской области рыночный диапазон зарплат варьируется от 39,5 тысячи до 80 тысяч рублей, сообщает HH.ру.
14 августа 2023, 09:47
В Ростовской области на глазах у сына утонул мужчина
В Азове из воды достали тело утонувшего мужчины, сообщает Telegram-канал «Ростов сегодня».
8 августа 2023, 12:15
Толпа пьяных женщин избила лучшего спасателя в Ростовской области
2 августа 2023, 12:03
Тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля
В Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища обнаружили тело человека, сообщают СМИ.
21 июля 2023, 07:33
В Ростовской области назвали подробности о похитителе шестилетней девочки
В Шахтах задержали 42-летнего мужчину, который похитил шестилетнего ребенка, сообщили в региональном УСКР.
19 июля 2023, 05:00

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