МВД Ростовской области

В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов

В Ростовской области из-за нарушений условий въезда и пребывания на родину выслали 1546 мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.