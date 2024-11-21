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МВД Ростовской области

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2024
Обыски прошли у начальника Управления МВД по Таганрогу. Что об этом известно?
21 ноября, 12:33
Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили за откровенное видео о зарплате
Сотрудницу полиции в Ростовской области уволили после видеоролика, в котором она осмеяла свою зарплату, пишет издание Ura.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.
30 июня, 09:11
Полиция проверяет сообщение о массовой драке в Ростове на Горького
19 мая, 15:15
Конную полицию хотят возродить в Ростовской области
24 января, 18:10
Полицию и спасателей вызвали к ТЦ «Сокол» в Ростове из-за «гранаты» на ключах
«Гранату» нашли неподалеку от торгового центра «Сокол» на Западном, рассказали в МВД Ростова.
19 января, 13:13
В полиции рассказали, как мигрант напал на подростка в Ростовской области
38-летний мигрант напал на подростка в Аксайском районе 1 января, сообщили в МВД Ростовской области.
4 января, 15:48
Полицейские в Ростове приковали мужчину к Ворошиловскому мосту
В Ростове полицейские спасли молодого мужчину от гибели, рассказали в МВД региона.
4 января, 13:34
2023
Названы профессии в Ростове, на которые чаще берут мигрантов-нелегалов
С начала года по ноябрь из Ростовской области выдворили больше полутора тысяч нелегальных мигрантов, сообщает Ro.Today.
29 декабря 2023, 13:52
В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов
В Ростовской области из-за нарушений условий въезда и пребывания на родину выслали 1546 мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
28 декабря 2023, 14:33
Четыре человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Ростовской области
Смертельное ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск», подробностями трагедии поделились в МВД региона.
24 декабря 2023, 17:06
В Ростовской области замерзшие жители останутся без яиц
14 ноября 2023, 16:48
Житель Ростовской области устроил в своем сарае крупную нарколабораторию
В Новошахтинске задержали местного жителя, производившего у себя дома наркотики, сообщили в МВД Ростовской области.
17 октября 2023, 09:21
В Ростове проверяют информацию о беспилотнике в небе над городом 11 августа
11 августа 2023, 16:10
Мужчину госпитализировали после поножовщины со знакомым в Первомайском районе Ростова
Житель Ростова пострадал после поножовщины на улице 1-й Конной Армии, сообщили в МВД.
10 августа 2023, 10:46
Неадекватный мужчина открыл стрельбу из автомата на Северном в Ростове
В Ростове словесный конфликт в одном из заведений закончился стрельбой из охолощенного автомата, рассказали в МВД.
25 июля 2023, 13:17
Житель Новочеркасска угнал автомобиль ради поездки в круглосуточный магазин
В Ростовской области житель Новочеркасска угнал чужой автомобиль, чтобы доехать до круглосуточного магазина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
15 июля 2023, 18:17
Стала известна причина увольнения главного следователя Ростовской области Зеленского
7 июля 2023, 14:10
Массовые проверки мигрантов начались в Ростовской области
23 июня 2023, 13:41
«Своих не сажают»: ростовчан возмутило мягкое наказание участникам полицейской ОПГ
В Ростове из полиции уволились двое сотрудников МВД, которых заподозрили в связи с участниками полицейской ОПГ, реакция общественности на произошедшее появилась в соцсетях.
19 июня 2023, 05:29
Жительница Ростова хотела обезопасить счета, а вместо этого потеряла больше 100 тысяч
Жительница Ростова хотела обезопасить счета, однако вместо этого потеряла 105 тысяч рублей, сообщили в МВД России по региону.
21 мая 2023, 18:12

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